SUCCESSOS
Una persona entra en aturada cardiorespiratòria mentre estava fent la compra a Campclar
Fins al supermercat del barri de Tarragona s'han desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques i Bombers
Una persona ha estat traslladada fins a l'Hospital Joan XXIII després de de patir una aturada cardiorespiratòria en un supermercat de Campclar. Els fets han passat cap a les 09.40 hores a l'establiment situat al quilòmetre 220 de l'N-340.
La persona s'hauria començat a sentir indisposada quan estava al supermercat i després ha entrat en aturada cardiorespiratòria. Moment en que s'ha alertat als serveis sanitaris, els quals han mobilitzat dues ambulàncies fins a l'establiment. Una dotació de Bombers, que es trobava a la zona fent tasques de logística, també ha acudit fins allí per donar suport al SEM. Finalment, l'han traslldat a l'Hospital Joan XXIII. Es desconeix el seu pronòstic.