URBANISME
L’Ajuntament de Tarragona reasfalta el tram inferior del pont de la C-31B al polígon Entrevies
Les darreres pluges han agreujat el deteriorament del ferm i han provocat acumulacions d’aigua a la via
Aquest divendres s’inicien els treballs d’arranjament i asfaltatge del tram inferior del pont de la C-31B, situat al polígon Entrevies de Tarragona, amb l’objectiu de millorar l’estat del ferm i incrementar la seguretat viària. L’actuació dona resposta al deteriorament de la calçada, agreujat pels episodis de pluges recents que han provocat acumulacions d’aigua en aquest punt.
Es tracta d’un tram de gran intensitat de trànsit, ja que és la sortida obligatòria de tots els vehicles del polígon Entrevies i un punt habitual de pas per als canvis de sentit de l’autovia de Salou. La via registra una elevada freqüència de circulació, amb una presència destacada de vehicles pesants de transport de mercaderies, fet que accentua el desgast del paviment.
Els treballs tenen un cost aproximat de 20.000 euros i, a causa de les obres, el tram afectat romandrà fora de servei durant tot el cap de setmana. La previsió és que el trànsit es restableixi dilluns al llarg del matí.