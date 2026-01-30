SOCIETAT
Els veïns dels blocs de colors de Campclar es reuniran amb Salvador Illa pròximament
Exposaran l'abandonament per part de l'Agència de l'Habitatge
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà pròximament amb els veïns dels coneguts com a blocs de colors de Campclar. Aquesta trobada ha de servir perquè els residents d’una de les zones més degradades del barri de Ponent facin arribar el seu descontentament per la situació que viuen des de fa anys. I és que gran part dels immobles situats entre els carrers Riu Onyar, Riu Llobregat i Riu Brugent són propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Aquest encontre, sol·licitat per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, estava programada per a «la setmana passada», però es va ajornar a causa dels problemes de salut d’Illa. «Hi ha una manca d’inversió històrica en aquests blocs», va assenyalar ahir el batlle, qui afegia que «Campclar és absolutament oblidat en moltes ocasions per la Generalitat». En aquest sentit, va explicar que el president del Govern «ha passejat pel barri» i «ha quedat al·lucinat» quan li han comunicat que és competència de l’Agència de l’Habitatge. «No és habitual que la Generalitat doni audiència a un grup de veïns, però és que saben que alguna cosa ha de passar», va dir.
Viñuales, que estarà present a la reunió que es produirà a Barcelona, va explicar també que l’Ajuntament va presentar un conveni per condicionar la plaça que connecta els blocs de colors i no va obtenir cap resposta per part de l’administració catalana. El passat novembre, els veïns d’aquests immobles ja van alçar la veu per denunciar els «greus problemes d’insalubritat» que pateixen els edificis i les zones comunes.