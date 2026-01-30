POLICIAL
Denunciades cinc persones en un dispositiu policial a un bar de Campclar
El propietari del negoci va ser sancionat per manca d’assegurança i de fulls de reclamació i per tolerància al consum de substàncies estupefaents
La Guàrdia Urbana de Tarragona, amb el suport del Cos de Mossos d’Esquadra, va efectuar ahir al vespre, cap a les 19.30 h, una entrada i inspecció en un establiment de Campclar dins del pla d’acció iniciat la setmana passada al barri i que encara està actiu.
En arribar-hi, els agents van localitzar una vintena de persones entre l’interior i la terrassa del local, les quals van ser identificades. Com a resultat de l’actuació, cinc clients van ser denunciats: quatre per tinença de substàncies estupefaents i un per possessió d’una arma blanca. El propietari del negoci també va ser denunciat per manca d’assegurança, per no disposar de fulls de reclamació i per permetre el consum de substàncies estupefaents al seu establiment.
De manera paral·lela, els agents de trànsit van fer un control d’alcoholèmia a la zona, que va finalitzar amb dues denúncies per tema de documentació (assegurança, ITV).
En el dispositiu hi van participar la Unitat Policial de Reforç i Proximitat (UPRP), la Unitat d’Inspecció Administrativa (UIA), la Unitat Canina (UCAN), dues dotacions de la Unitat de Proximitat (UP) i dues més de la Unitat de Trànsit i Transports (UTT). Per part dels Mossos d’Esquadra, hi va intervenir una dotació uniformada de la USC.