NETEJA
Tarragona començarà a renovar la maquinària del servei de neteja municipal a partir de l’abril
Viñuales diu que «ja es nota el canvi» amb el nou contracte, però «queda molt camí per recórrer»
Tarragona continua avançant en la implantació del nou contracte de la brossa amb l’objectiu de transformar de manera progressiva el servei municipal de neteja viària i recollida de residus a la ciutat. L’alcalde, Rubén Viñuales, explica que un dels canvis més notoris es produirà «a partir d’aquest abril», quan començarà a arribar la nova maquinària. La previsió, apunta el batlle, és que la flota actual de 120 vehicles es renovi al complet al llarg d’aquest 2026.
Gairebé 90 dies després que Urbaser agafés les regnes del servei, el govern municipal fa una primera valoració positiva. «No hem d’oblidar que el 80% dels problemes de la ciutadania era la gestió dels residus i la neteja de la via pública. Ara, quan anem a reunions amb veïns, ja no ens parlen d’aquest tema», explica Viñuales, tot reconeixent que «ja es nota el canvi, però sabem que queda molt camí per recórrer».
En aquest sentit, insisteix que «la cura de la via pública és una batalla compartida i no la podem fer sols com a Ajuntament». «La ciutadania sap que això també va de civisme», apunta el primer edil, qui remarca que «podem netejar 100 vegades, però si s’embruta 101 vegades, sempre estarà brut». Tot i això, l’alcalde es mostra satisfet amb la «corresponsabilitat» demostrada pels tarragonins en matèria de neteja.
Pel que fa al desplegament del nou contracte, Viñuales destaca que «és un canvi absolut de paradigma». Entre les principals novetats, ha destacat la implantació dels serveis porta a porta, tant en la recollida de la poda i els voluminosos: «En el cas de les persones vulnerables o majors de 65 anys, pujarem a casa seva per recollir les andròmines que vulguin tirar».
El nou model també preveu la implantació d’illes de contenidors emergents a la Part Alta, un sistema que permetrà que aquests recipients no estiguin sempre visibles a la via pública. A més, s’està avançant en la retirada dels contenidors soterrats, que es preveu que estiguin completament eliminats al març.
Vehicles de lloguer
«No podem negar que estem contents, però estem molt atents perquè no volem fer passos enrere, sinó cap endavant», afirma Viñuales, qui apunta que l’arribada de la nova maquinària, sobretot les d’aigua, suposaran una gran millora. Mentrestant, Urbaser ha incorporat «fins i tot més vehicles dels previstos al contracte», mitjançant lloguers i el trasllat de màquines que a concessionària tenia assignades a altres ciutats. A més, després de tres anys parada, s’ha tornat a usar la decapadora, que permet eliminar la brutícia del paviment amb aigua calenta a pressió.
Durant aquest 2026, l’Ajuntament i l’adjudicatària del servei desplegaran totes les millores previstes al servei, com la renovació de 966 contenidors, la restauració de 1.893 més i la compra d’altres 2.939 per a la recollida comercial. Enguany, també es prioritzarà la lluita contra els coloms, apunta el batlle, qui avança que «en breu es comunicaran es comunicaran noves accions molt dràstiques».