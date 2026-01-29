HABITATGE
Rubén Viñuales: «Treballem per garantir el dret a l'habitatge dels tarragonins i tarragonines»
SMHAUSA gestiona més de 300 pisos i el 2025 s’han incorporat 24 habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha presentat avui el balanç de les actuacions en matèria d’habitatge desenvolupades al llarg del 2025, un àmbit que el consistori considera prioritari davant l’actual situació del mercat residencial. L’alcalde ha destacat que el govern municipal actua de manera coordinada per ampliar el parc d’habitatge assequible i garantir l’accés a un habitatge digne a la ciutadania.
Actualment, l’empresa municipal SMHAUSA gestiona un parc de més de 300 habitatges repartits per la ciutat. Durant el 2025, l’Ajuntament ha adquirit 24 pisos mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte, una eina clau per incrementar l’oferta pública d’habitatge.
Més habitatge assequible a la ciutat
Per tal de complir amb el Pla Local de l’Habitatge i amb el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, la ciutat de Tarragona ha d’assolir un 15% de parc d'habitatge destinat a polítiques socials en 15 anys. Aquest fet implica que en els propers 5 anys, del 2025 a 2029 (ambdós inclosos), s’han d’incorporar 906 habitatges. Per aconseguir aquest objectiu, es treballa en diferents vies diferenciades: la construcció de nou habitatge, l’adquisició per dret de tanteig i retracte i convenis amb institucions per captar habitatges.
Pel que fa a la construcció de nou habitatge, s’està avançant en les obres dels 192 habitatges de lloguer assequible de Les Oliveres, al PP10. Properament, es publicaran les bases i està previst que els pisos s’entreguin aquest any.
També cal tenir en compte, els 8 solars inscrits a la reserva pública de solars de la Generalitat. Aquests 8 solars permetran construir un màxim de 747 habitatges en els propers anys.
D’aquests solars, és el de Joan Fuster i Ortells, el que està més avançat. Ja es disposa del projecte bàsic i està previst que properament s’adjudiqui el projecte executiu. Es tracta d’una promoció directa d’SMHAUSA que podria començar aquest mateix 2026. També es tirarà endavant amb fonts municipals la promoció de Floresví Garreta.
Pel que fa a l’adquisició mitjançant el dret de tanteig i retracte, el 2025 es van adquirir 24 habitatges dels quals destaca l’edifici del carrer Lleida, que actualment disposa de 8 pisos però que amb les obres de rehabilitació està previst que en tingui 14. L’any passat en aquesta partida l’adquisició i rehabilitació d’habitatge per aquest sistema es van invertir 1.739.553,68 euros.
Aquest 2026, s’incorporen dos nous edificis, un de tres pisos al carrer López Peláez i un altre de quatre pisos al carrer Misser Sitges. L’alcalde ha destacat que «tenim clar que a tots els barris de la ciutat hi ha d’haver oferta pública per tal de garantir l’accés de tothom a l’habitatge».
Finalment, també es continua treballant amb convenis per tal de captar habitatges. Aquest 2025 s’ha renovat conveni amb Fundació Hàbitat3 que permet utilitzar 18 pisos per emergència habitacional.
Per tant, tenint en compte totes línies de treball, està previst que al 2029, la ciutat doni resposta a les necessitats d’habitatges per a polítiques públiques que marca el Pla Sectorial de l’habitatge.
Adequació, rehabilitació i sostenibilitat d’edificis i habitatges
Des d’SMHAUSA també es treballa intensament per tal de rehabilitar el parc d’habitatge, perquè es trobi en les millors condicions possibles. Durant el 2025, s’han tramitat els diferents programes d’ajuts per la rehabilitació d’edificis i habitatges per millorar l’eficiència energètica, l’accessibilitat i la seguretat dels Fons Next Generation.
En aquest sentit, s’han tramitat 542 sol·licituds de les quals se n'han atorgat 102. Durant aquest 2026, es posarà en marxa una línia de subvencions municipals per complementar aquests Fons Next Generation amb una partida de 250.000 euros.
Aquest any, també es posaran en marxa quatre línies d’ajuts del Pla de Barris de la Part Baixa amb una partida pressupostaria total de 2,1 milions d’euros. S’inclouen línies per la millora de les façanes, supressió de barreres, millora de les condicions d’habitabilitat i millora de l’eficiència energètica dels habitatges.
Ajuts per accedir a un habitatge
Tarragona està declarada com a zona de mercat residencial tensat on es regula el preu del lloguer, en aquest context, la gestió d’ajudes per tal d’accedir a l’habitatge pren una especial importància. L’últim any, des d’SMHAUSA s’han tramitat 2.510 ajudes al lloguer.