EDUCACIÓ
L'Oficina d'Educació de Tarragona activa el dispositiu per a la preinscripció escolar del curs 2026-2027
Els tràmits es podran fer del 4 al 18 de març per a infantil i primària, i del 6 al 18 de març per a l’ESO
L’Oficina Municipal d’Educació (OME) ja té a punt el dispositiu per afrontar el procés de preinscripció escolar del curs 2026-2027, que s’obrirà a principis de març amb calendaris diferenciats segons l’etapa educativa. En concret, les sol·licituds per al segon cicle d’educació infantil i primària es podran presentar del 4 al 18 de març, mentre que les corresponents a educació secundària obligatòria (ESO) es tramitaran del 6 al 18 de març.
En les pròximes setmanes, totes les famílies amb infants nascuts el 2023 rebran al seu domicili una carta amb la Guia de Centres Educatius de Tarragona, una eina que facilita el coneixement de l’oferta educativa de la ciutat i que també es podrà recollir presencialment a la seu de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET).
L’elecció d’un centre educatiu és un moment rellevant per a les famílies i requereix informació i orientació adequades. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona posa a disposició de la ciutadania l’Oficina Municipal d’Escolarització, que ofereix assessorament tècnic especialitzat per resoldre dubtes i acompanyar mares i pares durant tot el procés de preinscripció i matrícula. El servei està ubicat a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (Av. Ramón y Cajal, 70).
Al llarg del mes de febrer, es podrà consultar al web de l’Oficina Municipal d’Escolarització el recull actualitzat de les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, així com les novetats de la normativa que regula el procés de preinscripció per al curs 2026-2027.