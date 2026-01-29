EDUCACIÓ
L’alumnat del CFGS de teatre de l’Institut Martí i Franquès denuncia «condicions precàries»
Alerten de manca de recursos, mentre la direcció defensa que actua dins la normativa
L’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació de l’Institut Martí i Franquès de Tarragona denuncia les «condicions precàries» en què assegura cursar els estudis. Exposen una manca de recursos i professorat, incompliments d’horari i la pèrdua de projectes formatius externs.
El cicle, que enguany compleix cinc anys, és l’únic ensenyament públic de teatre a la província. «Tenim dret a una educació artística pública, completa i de qualitat», afirma Ángela Ledesma, estudiant de segon i representant de l’alumnat.
Segons explica, el malestar ve de cursos anteriors, però aquest any s’ha agreujat. Assegura que han estat tres mesos sense classes de dansa per manca de professorat i que la substitució no va arribar fins després de presentar una queixa. El curs passat, afegeix, aquestes hores es van cobrir amb continguts aliens al currículum. «De vegades sol ens posaven vídeos de YouTube. No era ni útil ni adequat per a la nostra formació», lamenta.
Els alumnes també assenyalen canvis d’horari «decidits de forma unilateral» i anunciats «a última hora». «Ens vam assabentar pocs dies abans d’iniciar el curs, quan molts de nosaltres ja teníem compromisos laborals», diu Ledesma. Tampoc consideren que les instal·lacions siguin les adequades.
«No és normal haver de fer classe amb l’anorac», explica la representant, que denuncia que sovint es queden sense aules perquè aquestes són ocupades per activitats extraescolars. «L’institut és prou gran com per a poder disposar d’un espai. A més, som classes reduïdes», exposa.
També lamenten la cancel·lació de projectes finals fora del centre, com mostres o tallers en equipaments culturals de la ciutat. Sense aquestes pràctiques, apunten, «la nostra educació queda incompleta». Tot plegat, diuen, la situació ha generat «una forta desmotivació» entre els estudiants. «Estem cansats de ser l’últim mico», assevera l’alumna.
El grup ha traslladat formalment les seves queixes als Serveis Territorials d’Educació, tot i que encara no han rebut resposta. També tenen previst reunir-se amb sindicats estudiantils i el Consell d’Educació de la Generalitat.
Homologar el títol
Una altra de les principals reivindicacions és l’homologació del títol, necessària per accedir a beques o reconeixements acadèmics oficials. «Aquest any molts volíem presentar-nos a les proves d’accés a l’Institut del Teatre, però ens obliguen a fer la selectivitat perquè el cicle no està reconegut», detalla Ledesma.
Per la seva banda, la direcció del centre defensa que el «títol sempre ha estat professionalitzador» i que la nova llei per als ensenyaments artístics es troba «encallada al Congrés». Sense aquest marc legal, recorden, no es poden concedir ajuts.
Pel que fa al professorat, expliquen que les substitucions depenen de la borsa del Departament d’Educació i que, en especialitats molt concretes, el procés pot allargar-se. Sobre els horaris, remarquen que estan regulats per la normativa del Departament i que no es poden modificar lliurement ni recuperar absències fora del marc legal.
Així i tot, assenyalen que aquests s’estan revisant per «garantir totes les hores de formació requerides». En relació amb les instal·lacions, afirmen que la calefacció funciona, tot i les dificultats en espais grans, i que s’han ofert alternatives que no sempre s’han acceptat.