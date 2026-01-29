SOCIETAT
L’Ajuntament de Tarragona licita la rehabilitació integral de la Sala d’Actes del Palau Municipal
Les obres, amb un pressupost de 458.570 euros, permetran recuperar i adequar un espai emblemàtic en un termini de cinc mesos
L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació aquesta setmana les obres de rehabilitació i adequació de la Sala d’Actes del Palau Municipal, una actuació destinada a resoldre les patologies existents, millorar les condicions de l’espai i posar en valor els seus elements arquitectònics singulars. Els treballs tenen un termini d’execució previst de cinc mesos i un pressupost de 458.570,56 euros (IVA inclòs).
Les actuacions previstes inclouen la reparació de les patologies detectades, la substitució del paviment malmès, la instal·lació de la fusteria interior de l’últim òcul superior, la restauració de les motllures i dels treballs de guix existents als paraments de l’antiga Sala d’Actes, així com el sanejament del quart parament incorporat recentment a la part posterior de la sala. També es preveu posar en valor les encavallades mixtes que sostenen la coberta a dues aigües, amb la retirada de les bigues transversals de l’antic fals sostre i el repàs de les juntes inferiors dels panells.
Intervencions prèvies al Palau Municipal
En els darrers anys s’ha intervingut de forma continuada a l’edifici de l’Ajuntament. Durant l’any 2022, es va realitzar la rehabilitació integral de les cobertes amb aquesta intervenció es va sanejar part de l’estructura i es va retirar el fals sostre de guixos de la Sala d’Actes, quedant al descobert unes singulars encavallades mixtes de fusta i tensors metàl·lics.
També es va enderrocar per motius de seguretat l’envà interior que compartimentava la sala amb un despatx i magatzem en altell que hi havia a la part posterior tocant a C. Salines. Això va generar un únic espai diàfan de grans dimensions amb noves entrades de llum en la façana frontal de l’accés.
A meitats de l’any 2023 es va realitzar una intervenció d’adequació provisional de l’espai de la Sala d’Actes per acollir la sessió d’investidura. Únicament es van sanejar els paraments interiors de l’espai posterior de la sala i es va equipar provisionalment la sala amb els elements d’instal·lacions imprescindibles per a realitzar la sessió. Finalment, l’any 2024 es van realitzar les obres de rehabilitació de la façana principal, on conjuntament amb les obres de sanejat i consolidació del parament i la resta d’elements ornamentals així com l’actualització de la il·luminació, es van substituir les fusteries de la Sala de Plens i de la Sala d’Actes.