SERVEIS PÚBLICS
Ematsa fa assaigs per veure com respondrà la seva xarxa en cas de noves inundacions a Tarragona
En els pròxims mesos, la companyia actuarà a Buenos Aires per millorar la pressió d’aigua al barri
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, Ematsa, tanca un «històric» pel que fa a les inversions executades. En total, s’han executat 6,2 milions d’euros en actuacions estratègiques per reforçar el cicle integral de l’aigua a la ciutat. El president de la companyia, Nacho Garcia, va destacar ahir en roda de premsa que «en un context marcat per l’escassetat hídrica i episodis de pluges intenses, Ematsa ha prioritzat la modernització de les xarxes, la millora dels recursos propis i la innovació tecnològica per minimitzar pèrdues i preservar cada gota d’aigua». Si bé Ematsa i la ciutat de Tarragona no van patir durant el període de sequera, per la seva connexió amb l’Ebre, l’empresa es continua preparant.
En aquest sentit, s’ha activat la rehabilitació del Pou Renau II (0,17 milions d’euros), una captació històrica construïda als anys 80. «Gairebé, amb Renau III, podria abastar la meitat de la ciutat. És una infraestructura clau per a nosaltres», va exposar Daniel Milan, gerent d’Ematsa. A banda, s’ha impulsat la construcció de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) a Bonavista, amb una inversió d’1,5 milions d’euros. Aquestes infraestructures milloren el tractament de l’aigua i complementen el 85% del subministrament que arriba des de l’Ebre. A més, s’han executat actuacions estratègiques a diversos punts de la xarxa per millorar el drenatge urbà. A la Part Baixa, s’han construït arquetes de grans dimensions que milloren l’accessibilitat a la galeria principal de la zona, facilitant la seva neteja perquè mantingui la seva màxima capacitat tot l’any. Amb aquest mateix objectiu, s’han habilitat dues arquetes a la rambla Nova i carrer Pons d’Icart.
Evitar sediments
Al carrer Barcelona s’ha rehabilitat la galeria d’aigües residuals que ha permès incrementar la capacitat de la galeria al seu tram final abans de l’estació de bombament. Una altra actuació destacada, que es troba en execució, és la construcció d’una arqueta de grans dimensions al carrer Barcelona amb carrer Apodaca. «Aquesta millora evitarà l’acumulació de sediments que limiten la capacitat i incrementant així la seva eficiència», va explicar García.
Finalment, per tal de millorar les simulacions de la modelització, s’ha reforçat la sensorització amb la instal·lació de sensors a la plaça General Prim i al carrer Castaños per controlar el nivell de l’aigua a la galeria de la Part Baixa i activar alarmes per inundació en cas que els nivells superin el llindar crític de la zona.
Assaigs d’aiguats
En aquests sentit, des d’Ematsa ja es treballa fent assaigs sobre possibles aiguats a la ciutat amb l’ajuda d’aquests sensors. «Podem preveure com funcionarà la xarxa amb un episodi com el de Santa Tecla de fa pocs anys», va explicar Milan. Gràcies a la renovació constant i al sistema de detecció de fuites, amb 110 sensors mòbils i 30 estacions remotes, el rendiment hidràulic s’ha mantingut en un 87,4%.
Laboratori referent
El treball del laboratori d’Ematsa és un dels elements clau per assolir aquesta fita. L’equipament s’ha reforçat amb equipament analític d’última generació, incloent-hi un segon cromatògraf LCMS per detectar compostos a concentracions mínimes, i nous analitzadors de mercuri i epiclorhidrina. En aquest sentit, el laboratori és referent al sud de Catalunya i més de 200 municipis hi analitzen les seves aigües. «El canvi de normativa, molt més exigent, ha fet que molts ajuntaments no puguin arribar a aquest nivell d’anàlisi», va indicar Milan. S’hi fan fins a 740 determinacions analítiques per garantir-ne la qualitat.