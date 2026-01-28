Diari Més

EMPRESA

Tarragona reforça la resiliència hídrica amb una inversió de 6,2 milions d’euros d’Ematsa el 2025

La companyia municipal impulsa la renovació de xarxes, la millora del drenatge urbà i l’autonomia en la gestió de l’aigua

Ematsa destina 6,2 milions d’euros el 2025 per reforçar la resiliència hídrica del cicle urbà de l’aigua a Tarragona

Ematsa destina 6,2 milions d’euros el 2025 per reforçar la resiliència hídrica del cicle urbà de l’aigua a Tarragona

Redacció Redacció
Publicat per
RedaccióRedacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha destinat 6,2 milions d’euros durant el 2025 a actuacions estratègiques per enfortir el cicle urbà de l’aigua a la ciutat, en un context marcat per l’escassetat hídrica i episodis de pluges intenses. Les inversions s’han centrat en la modernització d’infraestructures, la millora del drenatge urbà i l’augment de la resiliència del sistema.

En l’àmbit del sanejament, s’han renovat 5,5 quilòmetres de clavegueram amb tecnologia de mànega flexible, que permet actuar sense obrir rases i reduir molèsties. Paral·lelament, s’ha avançat en la modelització matemàtica de les xarxes per anticipar episodis extrems i s’han executat millores clau en punts com la Part Baixa, la rambla Nova i el carrer Barcelona.

Pel que fa a l’abastament, Ematsa ha renovat trams estratègics de la xarxa i ha mantingut un rendiment hidràulic del 87,4% gràcies a la detecció de fuites i la renovació constant de canonades. També s’ha reforçat la producció pròpia amb la rehabilitació del pou Renau II i la nova ETAP de Bonavista.

En depuració, la companyia ha mantingut una inversió anual de 2,3 milions d’euros per millorar instal·lacions i processos, mentre que en recerca i innovació s’ha reforçat el laboratori amb nou equipament analític i projectes per a l’eliminació de PFAS.

Finalment, Ematsa ha consolidat el seu compromís social i mediambiental amb fonts d’aigua refrigerada als barris, l’autoproducció del 25% de l’energia consumida, la reducció de residus als sobreeixidors i programes d’educació ambiental a les escoles.

tracking