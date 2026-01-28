EMPRESA
Tarragona reforça la resiliència hídrica amb una inversió de 6,2 milions d’euros d’Ematsa el 2025
La companyia municipal impulsa la renovació de xarxes, la millora del drenatge urbà i l’autonomia en la gestió de l’aigua
L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha destinat 6,2 milions d’euros durant el 2025 a actuacions estratègiques per enfortir el cicle urbà de l’aigua a la ciutat, en un context marcat per l’escassetat hídrica i episodis de pluges intenses. Les inversions s’han centrat en la modernització d’infraestructures, la millora del drenatge urbà i l’augment de la resiliència del sistema.
En l’àmbit del sanejament, s’han renovat 5,5 quilòmetres de clavegueram amb tecnologia de mànega flexible, que permet actuar sense obrir rases i reduir molèsties. Paral·lelament, s’ha avançat en la modelització matemàtica de les xarxes per anticipar episodis extrems i s’han executat millores clau en punts com la Part Baixa, la rambla Nova i el carrer Barcelona.
Pel que fa a l’abastament, Ematsa ha renovat trams estratègics de la xarxa i ha mantingut un rendiment hidràulic del 87,4% gràcies a la detecció de fuites i la renovació constant de canonades. També s’ha reforçat la producció pròpia amb la rehabilitació del pou Renau II i la nova ETAP de Bonavista.
En depuració, la companyia ha mantingut una inversió anual de 2,3 milions d’euros per millorar instal·lacions i processos, mentre que en recerca i innovació s’ha reforçat el laboratori amb nou equipament analític i projectes per a l’eliminació de PFAS.
Finalment, Ematsa ha consolidat el seu compromís social i mediambiental amb fonts d’aigua refrigerada als barris, l’autoproducció del 25% de l’energia consumida, la reducció de residus als sobreeixidors i programes d’educació ambiental a les escoles.