Tarragona destina 664.500 euros a projectes i convenis de cooperació en els pressupostos del 2026
Les accions impulsades des de la ciutat arriben a països com Colòmbia, l’Índia o Senegal
L’Ajuntament de Tarragona ha reservat 664.500 euros en els pressupostos municipals d’aquest 2026 per a finançar projectes i convenis de cooperació. Ahir, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va posar en valor l’augment sostingut de les aportacions fetes pel consistori en aquest àmbit durant els darrers anys, tot reconeixent que la voluntat del govern és continuar «millorant» aquestes xifres de cara al futur.
En aquest sentit, el batlle va detallar que contribució al Fons de Cooperació s’incrementarà en un 3% respecte al 2025, arribant fins als 515.000 euros. A aquests diners, cal sumar-li altres partides com els 48.000 euros per a accions de cooperació directa, els 75.000 euros per al conveni de col·laboració amb Open Arms, els 8.000 euros per al conveni amb Setem o els 17.500 euros que es destinaran a l’execució, seguiment i avaluació del Pla Local de Cooperació. Viñuales va assenyalar que la suma total d’aquests imports «representa a la butxaca dels tarragonins una aportació de 4,63 euros».
L’alcalde també va destacar que el pressupost de la conselleria de Cooperació aquest 2026 ascendeix fins als 66,500 euros, que suposa un augment del 26,79% respecte a l’any passat, quan va ser de 52.373,54. «L’Ajuntament, històricament, ha volgut mantenir aquest esforç, fins i tot en èpoques de crisi», va dir, mentre subratllava que «les vides humanes, els drets humans i la seva defensa són molt importants».
Laura Aguadé, membre de Setem i del Consell Municipal de Cooperació, va detallar totes les accions impulsades des del 2017. En els últims vuit anys, han treballat amb 69 projectes d’Acció Humanitària i Emergència a 30 països de tot el món i de la mà de 22 entitats. Pel que fa a Projectes de Cooperació Internacional, s’han finançat 181 projectes, de 30 països i en col·laboració amb 28 entitats, en temes d’agricultura, aigua i sanejament, educació, enfortiment de la societat civil, lluita contra la violència vers les nenes i les dones. Pel que fa a projectes d’Educació per la justícia Global, s’han finançat 135 projectes, de la mà de 26 entitats.
Assolir el 0,7%
«La cooperació no és un luxe», va apuntar Aguadé, qui va recordar que «l’any 1972, l’ONU va instar els països més desenvolupats a destinar el 0,7% del PIB als països del sud, en un context de descolonització que els va deixar empobrits». La representant de Setem explicava que va ser «un canvi de paradigma», ja que «no es parlava de caritat, sinó de justícia social». Així, va destacar que existeix la voluntat política per part de l’Ajuntament per assolir aquest percentatge. «Sabem que encara no arribem a aquest 0,7%, però ens anem apropant», va apuntar Viñuales.
D’altra banda, l’alcalde va assenyalar que «les accions que impulsem a Tarragona tenen efectes globals arreu del món, els projectes que es duen a terme a països com Colòmbia, l’Índia o Senegal, també tenen els seus impactes a Tarragona». Viñuales va acabar la seva intervenció amb un agraïment a les entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació, el qual es va constituir formalment l’any 1998: «Veiem com idees que pensàvem que no tornarien, tornen. Per això, és més important que mai continuar». «Nosaltres hi serem», va assegurar el batlle.
En aquest sentit, Laura Aguadé va alertar sobre els discursos d’odi i exclusió que creixen al món: «El discurs de ‘primer els de casa’ legitima la pobresa i divideix les persones entre pobres de primera, segona i tercera». «Posar la persona, els drets humans i la dignitat al centre de les polítiques és l’únic camí possible», va remarcar.