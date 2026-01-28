CULTURA
Tarragona defineix el rumb cultural amb el Pla Estratègic Tarragona Cultura 2033
El document marcarà les polítiques culturals municipals dels pròxims vuit anys amb la cultura com a dret essencial
L’Ajuntament de Tarragona ha presentat el Pla Estratègic Tarragona Cultura 2033, el nou full de ruta que orientarà les polítiques culturals municipals durant els pròxims vuit anys, amb l’objectiu de situar la cultura al centre del benestar col·lectiu i de les polítiques públiques de la ciutat.
L’acte de presentació ha comptat amb la participació de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la consellera de Cultura, Sandra Ramos, i altres representants municipals. L’antropòloga social i cultural Montserrat Soronellas ha estat l’encarregada d’explicar de manera detallada el contingut del pla, mentre que diversos agents culturals de la ciutat han exposat els vuit eixos d’acció i les línies estratègiques que definiran aquest nou cicle cultural. Un projecte concebut com una política pública oberta, transformadora i centrada en les persones.
L’alcalde destaca que «aquest nou pas és doncs l’arrencada del Pla estratègic, una ocasió per compartir reptes, generar complicitats i continuar construint una Tarragona que reconeix la cultura com un dret essencial».
El Pla és el resultat d’un ampli procés participatiu, que al llarg dels darrers mesos ha involucrat més de 1.500 persones. Entre elles, professionals i agents del sector cultural, membres d’entitats, col·lectius diversos, persones expertes, personal tècnic municipal i ciutadania a títol individual. Aquest procés ha permès recollir visions, necessitats i propostes que han donat forma a un document ambiciós i compartit, que situa la cultura com un dret fonamental i un servei essencial.
Un instrument per a una política cultural a llarg termini
El Pla Estratègic Tarragona Cultura 2033 ha estat concebut com un full de ruta viu, flexible i transversal, que supera els cicles polítics i aposta per una planificació cultural sostinguda, estable i orientada al futur. Elaborat amb la col·laboració de diverses àrees de l’Ajuntament i amb aportacions externes, el Pla vol consolidar una política cultural transformadora, oberta i centrada en les persones.
La seva estructura es vertebra en 8 eixos d’acció, com s’han presentat avui i 19 objectius específics, que aborden la cultura des d’una perspectiva global i integradora. Aquests eixos s’acompanyen de plans específics per àmbits, que inclouen la mediació cultural, la comunicació, cultura i educació, l’acció sociocultural, el foment de la lectura, la cultura popular i el patrimoni immaterial, les arts escèniques i la música, el patrimoni i la història, les arts visuals, la cultura popular i les polítiques de promoció cultural i acció transversal.
Mirada transversal: gènere, accessibilitat, sostenibilitat i participació
El Pla incorpora de manera explícita múltiples perspectives transversals que seran determinants en el desplegament de les polítiques culturals municipals. Entre elles, la perspectiva de gènere, la diversitat i interseccionalitat, l’accessibilitat, la sostenibilitat ambiental i social, la policentralització territorial, entre d'altres.
A més, una de les apostes clau és la participació activa, tant en el disseny com en la implementació i avaluació de les polítiques culturals. El Pla estableix mecanismes de participació continuada, com són les taules participatives, òrgans consultius, jornades de debat i les enquestes, que busquen reforçar el vincle amb el sector cultural i amb el conjunt de la ciutadania.
Una nova visió: la cultura com a motor de cohesió i transformació
La proposta estratègica reconeix la cultura com una pràctica quotidiana que genera vincles, identitat, cohesió social i transformació comunitària. Aquesta mirada situa la ciutadania al centre i entén la cultura com un espai de trobada, creixement col·lectiu i desenvolupament personal.
El Pla també aposta per una comunicació cultural més propera, clara i accessible, que faciliti que la ciutadania conegui i utilitzi els serveis culturals, i que promogui una relació bidireccional entre institucions i comunitat.
Les taules que marcaran el futur de la ciutat
Amb la voluntat de donar compliment al Pla estratègic i mantenir un procés obert, de diàleg i col·laboratiu, l’Ajuntament obre ara un nou cicle de taules participatives de cada àmbit o sector. Aquests espais de treball estan oberts a la ciutadania, agents culturals i entitats del territori, i esdevenen una oportunitat per continuar construint, de manera compartida, les polítiques culturals que marcaran el futur de la ciutat.