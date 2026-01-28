MOBILITAT
Sant Salvador i els barris de Ponent, els grans beneficiats del nou disseny de línies de l'EMT
A Sant Pere i Sant Pau, la línia 60 serà la de connexió directa amb el centre
El nou disseny de línies de l’EMT beneficiarà i millorarà sobretot les connexions de Sant Salvador i els barris de Ponent, uns entorns que necessitaven renovar la distribució de les parades i de les freqüències. L’estudi de reestructuració va ser adjudicat per l’EMT l’estiu de 2024 a l’empresa Aie Multicriteri–Mcrit, que va lliurar la seva proposta durant el 2025. A partir d’aquest document, l’EMT va constituir un grup de treball intern format per professionals de diferents àrees de l’empresa amb l’objectiu d’analitzar l’estudi i adaptar-lo a l’operativa quotidiana i a les prioritats de la ciutat. Així, els canvis s’han agrupat en quatre àmbits.
Més freqüència a L-85
A Sant Salvador, l’estudi encarregat per l’EMT va concloure que la part oest i l’est del barri tenien serveis separats i amb intervals de pas desiguals. Per tant, s’ha volgut coordinar millor les dues línies que hi passen. L-85 es convertirà en la línia principal per a la zona Est, millorant la cobertura i incrementant la freqüència de pas de 30 a 18 minuts. La línia L-5, que cobreix tot el barri, seguirà amb connexió directa a l’Hospital Joan XXIII i el nou intercanviador de Battestini, facilitant els transbords. A banda, se substituiran les parades ubicades a l’extrem est del barri i se situaran noves en zones amb més població. Amb tot, es passaran de 55 a 81 sortides diàries des de Sant Salvador.
Reorganització a Ponent
Als barris de Ponent, la proposta preveu una reorganització profunda. L’estudi va concloure que la L-6, L-54 i L-34 tenen cobertures solapades i generen certa complexitat per als usuaris. D’igual forma, es va detectar la necessitat que la Floresta tingui connexió directa amb el seu CAP de referència, a la Granja. A la nova distribució, destaca la creació d’una nova L-3, resultat de la fusió de les actuals L-3 i L-30, que oferirà una connexió més ràpida i regular amb el centre de la ciutat arribant fins a la Canonja. La línia L-6 es dividirà en dues branques, donant lloc a la nova L-60, mentre que la L-34 modificarà el seu recorregut per connectar directament la Floresta, Torreforta i el CAP de la Granja. També es reforça la L-54, que millorarà l’accés al nou Hospital Viamed.
Allargament L-13
Pel que fa als barris de Llevant, la principal novetat serà l’allargament de la L-13 fins a l’estació de tren, mentre que la L-8 mantindrà el recorregut actual. A partir del passat juny, en el marc de la implantació de la segona fase de l’EMT a l’intercanviador Battestini, la L-8 ja va variar la seva ruta, va deixar de passar pel carrer Pere Martell, 7 i Ramon y Cajal, 40. El nou recorregut comprèn des de la plaça Imperial Tàrraco direcció Rambla Nova fins a la parada Pau Casals. La proposta inclou aquesta modificació, que presenta set minuts d’estalvi al temps de viatge respecte el traçat anterior.
Nova L-20
Per últim, al centre de la ciutat i als barris marítims, es crearà la nova L-20, fruit de la fusió de les línies L-21 i L-23, amb l’objectiu de millorar la regularitat i simplificar la xarxa. A més, la L-55 ampliarà el seu recorregut fins a l’estació de ferrocarril i augmentarà la freqüència de pas. Segons va exposar ahir l’EMT, està previst poder reforçar més la flota d’aquesta ruta per millorar la capacitat i l’eficiència del servei. Amb tot, arreu de la ciutat s’eliminaran unes deu parades i se’n crearan unes sis o set de noves. El bus nocturn i el de les platges continuaran igual. «A l’estiu creiem que és un bon moment per a fer aquests canvis i posar a prova el nou disseny de les línies», va indicar ahir Sonia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT.