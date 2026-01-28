COMERÇ
El programa Comerç al dia tanca la prova pilot amb «molt bona valoració»
Nou establiments de la ciutat han estat assessorats durant aquesta primera edició del projecte
Tarragona tanca la prova pilot de Comerç al dia amb una «molt bona valoració». El programa de Tarragona Impulsa va arrencar el passat mes de juny amb l’objectiu d’assessorar el petit comerç de la ciutat per a millorar la seva competitivitat i ajudar-lo a adaptar-se a les noves demandes del mercat. Un total de nou establiments van poder participar en aquesta primera edició de la iniciativa, que va celebrar ahir la seva darrera sessió. «Hem aconseguit el que ens proposàvem, que era acostar-nos al comerç local i conèixer realment les seves necessitats», va explicar la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan.
«És la primera vegada que des de Tarragona Impulsa oferim un programa dirigit al sector comercial i adaptat als seus horaris laborals i necessitats. Això ha estat clau per la bona acollida de la iniciativa, que va esgotar les places ràpidament i alguns comerços es van quedar en llista d’espera», va destacar. El projecte combina sessions grupals amb assessoraments individualitzats per elaborar informes personalitzats per a cada establiment. Aquests informes han abordat aspectes com la millora de la imatge, l’estratègia de venda, la comunicació i la promoció. L’acompanyament professional l’ha dut a terme Mercè Clarel Vila, consultora de GiC Retail,SL amb experiència de més de 30 anys en el sector.
«Aquest assessorament és positiu per al comerç, però també per a nosaltres, perquè ens permet conèixer de primera mà les inquietuds i saber cap a quin model de ciutat comercial volem anar», va assenyalar la consellera. Per aquest motiu, va avançar, la voluntat del consistori és donar-li continuïtat al programa i obrir-lo a més establiments. A més, va afegir, «es continuarà treballant amb els participants d’aquest any. No els deixarem només amb l’informe, sinó que es farà un seguiment».
«El comerç ja no és només posar una peça a l’aparador, avui dia ha d’oferir alguna cosa més», va apuntar Antonio Gómez, propietari de Personal Joieria, una de les botigues participants. En el seu cas, va destacar la necessitat de potenciar la identitat del local com a galeria d’art, a banda d’un taller de joieria. «El projecte ens ha ajudat a continuar sent comerços petits i de proximitat, però adaptats al segle XXI», va afirmar.
De qualitat i amb identitat
Gómez també va aprofitar per reivindicar un comerç «de qualitat» a la ciutat, especialment al centre històric. «Un sol comerç no fa comerç. Aquest s’ha de retroalimentar i ha d’estar dirigit al ciutadà, no només al turista», va dir, tot defensant que els carrers de la Part Alta necessiten «qualitat, identitat i un nivell d'acord amb una ciutat patrimoni de la humanitat». Pel que fa a l’obertura comercial en diumenges i a la declaració de Tarragona com a municipi turístic, la consellera va reiterar la posició del govern municipal de no ampliar aquesta zona, ja que considera que perjudicaria el comerç de proximitat i beneficiaria principalment les grans superfícies.