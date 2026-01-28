SOCIETAT
La Diputació de Tarragona millorarà la seguretat viària a la TV-3146 en l’accés al Far de Salou
Les obres preveuen l’eixamplament de la carretera, la renovació del ferm i actuacions de senyalització, amb possibles afectacions al trànsit
La Diputació de Tarragona iniciarà el mes de febrer les obres de millora d’un tram de la carretera TV-3146, entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+400, en el sector comprès entre la nova rotonda d’enllaç amb la C-31B i la rotonda del vial perimetral del futur accés a la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona. Els treballs tindran una durada aproximada de quatre mesos i podran comportar restriccions puntuals de trànsit, amb desviaments alternatius que s’aniran comunicant.
L’objectiu de l’actuació és millorar la seguretat viària i garantir un accés eficient al Port i a la futura ZAL. Les obres inclouen l’eixamplament de la calçada fins a una secció tipus de 7/10 metres, la renovació del ferm, les millores en el drenatge longitudinal i transversal, la reposició d’accessos a finques, murs i tancaments afectats, la revegetació i hidrosembra de talussos i la senyalització horitzontal i vertical, abalisament i col·locació de barreres de seguretat. Els treballs representaran a la Diputació de Tarragona una inversió de 539.335,51 euros.