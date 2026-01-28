CARNAVAL
Anna Belén Romero de la comparsa Sinhus i Dani Medina d’Urban Style seran la Reina Carnestoltes i el Concubí
Del 6 al 17 de febrer Tarragona tornarà a vibrar amb la festa més esbojarrada de l’any
Enguany, la comparsa guanyadora del Carnaval de Tarragona de l’any passat ha escollit regnar sent la Reina i la que va quedar en segon lloc serà el Concubí. Es tracta d'Anna Belén Romero de la comparsa Sinhus i Dani Medina d’Urban Style seran els màxims representants de la ciutat del 6 al 17 de febrer. Durant la gran festa de la disbauxa i el descontrol hi participaran una trentena de comparses.
El dimecres 11 de febrer , a les 18 hores, tindrà lloc l’Entrada de la Reina Carnestoltes XLIII, el seu Concubí XXX i els Sèquits a la plaça de la Disbauxa, on rebran la vara de comandament i iniciaran el seu regnat, ple de disbauxa i diversió.
La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacat la il·lusió de tornar a formar part de l’organització d’aquesta festa i ha apuntat que «podem dir que el Carnaval de Tarragona ha esdevingut una festa de referència en l’àmbit local i iniciatives com la Disfressa d’Or o la plaça de la Disbauxa, constitueixen un avenç significatiu en aquesta direcció».
El diumenge 8 de febrer, la Disfressa d’Or torna a la TAP, a la Caixabank Tarraco Arena a les 19.30h. Les catorze comparses participants lluiran les seves millors gales en un desplegament inigualable, enguany serà presentat pel periodista Guillem Estadella i l’artista Gemma Polo. Les entrades segueixen a la venda a través del web. A hores d’ara ja se n’han venut 2.500, amb èxit de venda també de les comparses, que participen a un premi públic fidel per qui vengui mes entrades.
El divendres anterior, 6 de febrer a les 19h de la tarda a l’Antic Ajuntament, es farà la presentació del llibre Jutjant el Rei Carnestoltes de La Colla La Bota. Aquesta entitat presenta el llibre de Jorge Pérez de la Torre, un recull dels judicis del Rei Carnestoltes a Tarragona des de la recuperació del Carnaval fins a l’actualitat (1984-2025).
La Bóta i els Ninots
El Bastiment de la Bota i presentació dels Ninots, serà també un dels esdeveniments esperats d’aquesta festa. Per tercer any consecutiu, la ciutat torna a comptar amb el Taller Valua, vinguts de València. La tematització de la Bota d’enguany se centrarà en la Tàrraco romana. La Bota Tarraco Renovat MMXXVI, un monument efímer que enguany ens presenta la història emergint des de la pedra i elevant-se simbòlicament amb orgull, resistència i memòria col·lectiva. La Bota quedarà exposada al públic fins a la seva crema en l’enterrament de la Reina Carnestoltes i el seu Concubí, en un foc purificador que simbolitza el tancament d’un capítol i l’encesa d’un nou record com a ritual de transformació.
I els Ninots seran els protagonistes també de la seva pròpia Farra, feta en honor seu el divendres al vespre. Després de la cercavila pels carrers de la ciutat per descobrir racons etnogastronòmics al ritme de la xaranga tarragonina TomaNota, a les 23h a la plaça de la Disbauxa tindrà lloc La FarraFest, una revetlla en directe a càrrec de l’orquestra D'Spoilers.
La consellera ha apuntat, en aquest punt que «hem vist que és necessari reforçar l’aposta pels concerts, les revetlles i les festes temàtiques, que poden actuar com a motors d’atracció per a nous públics i com a espais de celebració ciutadana més espontània i oberta» i per això enguany proposem revetlla en divendres, que se suma a la de dissabte, la tradicional revetlla de Carnaval que començarà a les 23h, també a la plaça de la Disbauxa, enguany amb DJ Chus i DJ Christian, de la Discoteca Totem.
La festa arriba a tots els racons de la ciutat
Una bona manera de créixer ha estat també apropar aquesta festa als més petits, i per això el Tombet, que es farà dijous 12 i divendres 13 per les diferents escoles i llars infantils de la ciutat i comptarà amb la presència de La Reina Carnestoltes i el seu Concubí, acompanyats de la Xaranga Pujats de To i Bombastik Percussió, serà sens dubte una cita inoblidable per als més petits.
Les Rues, també molt esperades, son les que es fan el matí de dissabte per Sant Salvador i Sant Ramon, Torreforta i Sant Pere i Sant Pau, entre d’altres, i que compten amb la participació de les entitats de cada barri i amb les comparses, que ja comencen a ensenyar les seves millors gales. Així mateix, durant la setmana, la Reina i el Concubí també visitaran els mercats de la ciutat i fan del Carnaval gastronòmic una cita també imperdible.
Dissabte al matí la Part Alta estarà pendent de la Baixada del Pajaritu, en la seva XIXa edició, per seguidament gaudir de la Rua de l’Artesania amb 30 comparses participants i la retransmissió en directe per Tac12 i la Xarxa de Televisions locals. Tant la Rua de l’Artesania com la de Lluïment, el diumenge, faran el mateix recorregut dels darrers anys i engegaran a les 18h. Allí, comparses, comparsers, carrosses, senyeres, penons i els Sèquits de la Reina i del Concubí, lluiran les seves disfresses tematitzades per a competir en un veredicte que cada any es fa més exigent i difícil d’escollir.
La imatge
El cartell que s’ha encarregat a l’artista del Camp de Tarragona Berta Artigal (@bertaargigal) representa l’esperit d’enguany, on el Rei i la Concubina han intercanviat els càrrecs i on els rols de gènere es fusionen. Ninot i Ninota, Reina i Concubí, home i dona s’intercanvien i alhora s’unifiquen. Així mateix es vol emfasitzar el paper de la gastronomia. Per això apareix la botifarra d'ou, el xarró i la coca de llardons com elements molt singulars d’aquesta festa i a més en clau tarragonina, ja que des de les entitats i des de Mercats de Tarragona es treballa per no perdre aquesta tradició que en el fons es l’ànima del Carnaval, en què es convida a tothom a atipar-se amb tots aquells àpats que durant la quaresma estaran prohibits.