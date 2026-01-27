HABITATGE
Tarragona, una de les capitals d’Espanya on la rendibilidad de l’habitatge és més alta
La capital tarragonina se situa per sobre de la mitjana catalana i estatal malgrat la caiguda general de la rendibilitat
La rendibilitat de l’habitatge a Catalunya ha tancat el 2025 a la baixa, situant-se en el 7,4%, dos dècimes menys que el 2024, segons l’estudi La rendibilitat de l’habitatge a Espanya el 2025 elaborat per Fotocasa. En aquest context de moderació generalitzada, Tarragona destaca com un dels mercats més sòlids, amb una rendibilitat del 8,1%, clarament per sobre tant de la mitjana catalana com de la mitja nacional, fixada en el 6,9%.
L’informe assenyala que el descens de la rendibilitat a Catalunya respon al fort encariment del preu de compra de l’habitatge, que ha crescut a un ritme molt superior al del lloguer. Tot i així, Tarragona manté un equilibri més favorable entre preus d’adquisició i ingressos per arrendament, la qual cosa la consolida com una de les capitals més atractives per a la inversió immobiliària.
Dins del conjunt català, Tarragona capital se situa entre les ciutats amb més retorn, només per darrere de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona com Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Badalona (9,1%) o Terrassa (9,1%). Juntament amb Lleida (6,7%) i Girona (6,5%), Tarragona forma part del grup de capitals catalanes que superen la mitjana estatal, a diferència de Barcelona, la rendibilitat de la qual es queda en el 5,2%.
Segons Fotocasa, en la meitat dels municipis analitzats descendeix la rendibilitat i un 33% tenen una rendibilitat per sota de la mitjana d’Espanya (5,9%). La rendibilitat de l’habitatge tanca el 2025 amb tres ciutats per sobre del 9%.
L’ordre de les ciutats amb rendibilitat de major a menor és: Santa Coloma de Gramenet amb 9,9%, Badalona amb 9,1%, Terrassa amb 9,1%, L’Hospitalet de Llobregat amb 8,5%, Mataró amb 8,4%, Sabadell amb 8,2%, Tarragona capital amb 8,1%, Manresa amb 7,5%, Esplugues de Llobregat amb 7,3%, Vilanova i la Geltrú amb 6,8%, Lleida capital amb 6,7%, Reus amb 6,7%, Girona capital amb 6,5%, Tortosa amb 6,1%, Salou amb 5,4%, Barcelona capital amb 5,2%, Castelldefels amb 4,9%, Cambrils amb 4,9%, Palamós amb 4,5%, Sitges amb 4,0% i Sant Cugat del Vallès amb 3,8%.