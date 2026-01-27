Serveis
Tarragona anirà «a totes» perquè l’empresa del trenet turístic pagui el seu deute d’1,8 MEUR
El consell plenari va votar ahir a favor d'extingir la concessió a RJ Autocares
L’Ajuntament de Tarragona ha posat fi a la concessió actual del trenet turístic, després que el ple aprovés ahir extingir definitivament el contracte amb RJ Autocares. L’empresa, que gestionava el servei des del 2022, deu més d’1,8 milions d’euros al consistori corresponents als cànons dels darrers quatre anys. «Anirem a totes perquè els retorni», va assegurar el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, qui va afirmar que «són diners que deuen a la ciutadania i ha de revertir en el seu benefici».
El tercer tinent d’alcalde va recordar que aquest «malson» per al departament de Béns i el de Mobilitat va començar el 2020, quan l’empresa «es va comprometre a triplicar l’import de la licitació» que es va impulsar aquell any per adjudicar la gestió del trenet. L’edil va destacar la «indefensió» patida per l’Ajuntament tarragoní davant una empresa que ha pogut continuar treballant, tot deure gairebé dos milions d’euros. El conseller no adscrit Javier Gómez, va instar a fer una «persecució a tots els nivells» contra la firma; mentre que el portaveu d’ECP, Jordi Collado, va insistir en la «internalització» del servei».