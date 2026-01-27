POLÍTICA
El PP de Tarragona demana la dimissió de Puente i Paneque pel caos ferroviari
Martorell alerta que el col·lapse del servei està tenint un impacte «gravíssim» sobre la mobilitat i el dia a dia de la ciutadania
El Partit Popular de Tarragona ha reclamat la dimissió immediata del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, davant el que considera un col·lapse reiterat del sistema ferroviari. La presidenta provincial del PP, Maria Mercè Martorell, ha denunciat que les greus afectacions que pateixen els veïns i veïnes de la província no només no s’han resolt, sinó que continuen agreujant-se dia rere dia.
Aquest dilluns a la tarda, el Comitè Executiu Provincial dels populars ha reiterat la necessitat que els dos responsables polítics de la mobilitat assumeixin responsabilitats i abandonin el càrrec per la seva «incompetència». «Han de dimitir per incompetència. El ministre dedica més temps a les seves xarxes socials que a les xarxes ferroviàries, amb la situació tan greu que estem vivint a Espanya, i la consellera està desorientada i desbordada davant el caos a les Rodalies de Catalunya», ha afirmat Martorell.
Els populars han denunciat la situació límit que viuen els usuaris de Rodalies i Regionals, especialment a la demarcació de Tarragona, on molts ciutadans s’han vist incomunicats per trens d’un dia per l’altre i amb greus dificultats també a l’AP-7. «El govern anuncia que l’endemà hi haurà servei ferroviari, però un cop a l’estació els usuaris es troben sense circulacions, mentre les carreteres col·lapsen. És una situació insostenible i intolerable», ha remarcat la presidenta.
Des del PP lamenten que l’estat de la xarxa ferroviària sigui un reflex de l’abandonament i la decadència que, asseguren, pateix la província. «Després d’una setmana marcada per greus accidents ferroviaris mortals, encara no tenim explicacions clares. Lluny de tranquil·litzar la ciutadania, el govern genera més preocupació sobre l’estat de les vies, els sistemes de seguretat i les decisions que es prenen. Davant d’aquesta incapacitat de governar, sol·licitem la seva dimissió», ha conclòs Martorell.