HABITATGE
Llogar un pis complet a Tarragona costa el triple que una habitació
Les diferències més acusades es registren en Sevilla, Madrid i Barcelona, on llogar un pis complet supera en més de 4 vegades el cost d’una habitació
El mercat del lloguer a Espanya evidencia una bretxa cada cop més gran entre el cost per accedir a un habitatge complet i el de llogar una habitació en un pis compartit. Segons les últimes dades recopilades pel portal immobiliari pisos.com, el preu mitjà de llogar un immoble complet de 90 m² a Espanya se situa en 1.278,90 euros mensuals, mentre que una habitació en un pis compartit té un cost mitjà de 475,98 euros. Això significa que, de mitjana, llogar un pis complet és gairebé 3 vegades més car que llogar una habitació.
L’anàlisi per capitals de província revela importants disparitats territorials. En el cas de Tarragona, el lloguer d’un pis complet costa 1.083,66 euros, mentre que les habitacions es lloguen per 367,00 euros, la qual cosa suposa que és 2,95 vegades més car.
En rànquing de les deu ciutats més cares per llogar un immoble complet està encapçalat per Barcelona, amb 2.710,57 euros mensuals per un pis de 90 m², seguit de Madrid (2.662,80 euros), Donostia-Sant Sebastià (1.923,56 euros), Palma (1.745,22 euros), Sevilla (1.509,60 euros), València (1.490,92 euros), Bilbao (1.433,27 euros), Màlaga (1.425,82 euros), Las Palmas de Gran Canària (1.230,89 euros) i Vitòria-Gasteiz (1.157,89 euros).
En l’extrem contrari, les capitals més assequibles per llogar un immoble complet són Palència (597,36 euros), Huelva (646,16 euros), Zamora (654,66 euros), Ciudad Real (673,95 euros), Ourense (673,36 euros), Jaén (696,99 euros), Lleida (686,90 euros), Càceres (715,71 euros), Badajoz (721,60 euros) i Lugo (722,99 euros).
Lloguers d’habitacions: Barcelona i València al top
Quan s’analitza el mercat d’habitacions en pisos compartits, Barcelona torna a encapçalar el rànquing amb 646 euros mensuals de mitjana , seguida de Madrid (622,14 euros), Palma (617,31 euros), València (616,74 euros), Donostia-Sant Sebastià (555,08 euros), Santa Cruz de Tenerife (504,08 euros), Cadis (473,50 euros), Bilbao (461,88 euros), Màlaga (455,36 euros) i Girona (442,89 euros). A Tarragona el lloguer d’habitacions és d’uns 367,00 euros mensuals.
Les capitals on resulta més econòmic llogar una habitació són Badajoz (211 euros), Càceres (220 euros), Burgos (245,76 euros), Palència (246,43 euros), Còrdova (248,92 euros), Zamora (250 euros), Jaén (250,37 euros), Conca (270 euros), Salamanca (277,64 euros) i Ciudad Real (283,48 euros).
Según Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, «aquestes xifres posen de manifest la dramàtica situació del mercat de lloguer a les grans urbs espanyoles». «Quan la diferència entre llogar un pis complet i una habitació és tan voluminosa, estem davant d’un símptoma clars que l’accés a un habitatge digne i independent s’està convertint en un privilegi a l’abast de molt pocs», ha afegit.
El fet que hi hagi ciutats on el lloguer és més barat demostra «que encara hi ha mercats on el lloguer manté una certa proporcionalitat. Tanmateix, la tendència general és preocupant i anticipa que cada vegada més persones es veuran obligades a compartir pis durant més temps, retardant la seva independència i projecte de vida», ha finalitzat Font.