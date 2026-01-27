SALUT
L'Hospital Viamed de Tarragona estrena una nova Unitat de Cirurgia Plàstica i Medicina Estètica
El centre incorpora l’equip mèdic d’Ora Aurea Clinic per oferir una atenció especialitzada, segura i d’alt nivell
L'Hospital Viamed de Tarragona ha fet un pas endavant en la seva aposta per l’excel·lència assistencial amb la posada en marxa d’una nova Unitat de Cirurgia Plàstica i Medicina Estètica, gràcies a la incorporació de l’equip mèdic d’Ora Aurea Clinic. Es tracta d’un grup de professionals amb un reconegut prestigi internacional en cirurgia plàstica reparadora i estètica, que s’integra llaura dins l’entorn hospitalari de Viamed per ampliar i reforçar la seva oferta assistencial.
Aquesta aliança suposa una fita en l'estratègia de l'hospital per l'excel·lència mèdica, la innovació i el benestar integral del pacient, unint l'experiència d'un equip de referència amb la seguretat, la tecnologia avançada i el confort de l'entorn hospitalari de Viamed Tarragona.
La nova unitat està liderada pels doctors Jaume Masia, Koenraad Van Landuyt i Carlos Rodríguez, cirurgians de prestigi internacional amb una sòlida trajectòria acadèmica i assistencial. En l'àrea de Medicina Estètica, la unitat comptarà amb la Dra. Anna Baranova, responsable de l'atenció mèdic-estètica dins de l'equip multidisciplinari.
A més, la creació d'aquesta unitat respon a la creixent demanda assistencial en l'àmbit de la cirurgia plàstica i la medicina estètica a Tarragona, oferint als pacients la possibilitat d'accedir a una atenció mèdica de primer nivell sense necessitat de desplaçar-se fora de la província, en un entorn que garanteix seguretat, innovació tecnològica i un tracte humà i personalitzat.
Aquesta unitat neix amb el propòsit d'oferir una atenció personalitzada, segura i humana, centrada a escoltar, acompanyar i cuidar a cada persona al llarg de tot el seu procés, situant el benestar i la confiança del pacient en el centre de cada decisió.
Amb aquesta incorporació, l'Hospital Viamed Tarragona reforça el seu compromís amb la salut, la qualitat assistencial i el desenvolupament sanitari de la província, consolidant la seva posició com un centre modern, avantguardista i plenament equipat al servei dels seus pacients.