EQUIPAMENTS
L’Hospital Joan XXIII aposta per l’energia solar amb una gran instal·lació fotovoltaica
El centre desplegarà 474 plaques a les cobertes per generar fins al 20% del seu consum elèctric i avançar cap a un model sanitari més sostenible
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona fa un pas endavant en el seu compromís amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica amb la posada en marxa d’una nova instal·lació fotovoltaica que permetrà cobrir fins al 20% de l’energia que consumeix. El projecte preveu la col·locació de 474 plaques solars a les cobertes dels edificis actuals del centre, amb una potència total de 215 kW, i entrarà en funcionament al llarg d’aquest any.
La nova instal·lació s’emmarca en el Pla de sostenibilitat i eficiència energètica de l’Hospital, que té com a objectiu reduir la petjada ambiental de l’activitat assistencial, disminuir la dependència de fonts externes i avançar cap a un model energètic més responsable. L’autoconsum renovable contribuirà a reduir emissions i a millorar l’eficiència global amb vistes a la gran transformació que suposa la construcció d’un hospital nou i el reordenament dels espais existents.
«Aquest projecte s’emmarca en un pla de sostenibilitat que va alineat amb la transformació del model assistencial i que preveu la millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat al conjunt del model sanitari», explica David Edo, director de Serveis Generals a l’ICS Camp de Tarragona.
L’Institut Català de la Salut ha adjudicat el projecte a l’empresa Lymet per 205.234 euros. L’energia solar, que es desplegarà també a la coberta del futur edifici principal, actualment en construcció, garanteix una font d’abastiment pròpia i disponible davant de situacions extraordinàries, com la gran apagada de l’any passat.
A més de la instal·lació fotovoltaica, l’Hospital està desplegant, progressivament, un sistema de gestió energètica certificat amb la norma ISO 50001, que promou la millora contínua en l’ús i el consum d’energia. El centre està implantant una xarxa detallada de monitoratge dels consums, que permetrà conèixer en temps real on es concentra la demanda, establir una línia base i identificar desviacions i oportunitats de millora. La informació que generi aquest sistema servirà de base per definir objectius i noves accions.