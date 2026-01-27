HABITATGE
Confirmat: L'Església signarà un conveni per cedir pisos per a lloguer social
Els deu bisbats estan a l'espera de la recuperació d'Illa per a fer el pas: «És una responsabilitat social»
L’Església catalana signarà un conveni amb la Generalitat per cedir pisos per a habitatge social. L’arquebisbe Joan Planellas així ho va confirmar ahir en la celebració de la festa de Sant Francesc de Sales amb periodistes, on va explicar que l’acord marc estaba previst signar-lo avui, però s’ha ajornat per la baixa mèdica del president Salvador Illa, qui vol rubricar-lo personalment.
El conveni és fruit d’un treball iniciat l’estiu passat amb diàlegs entre els deu bisbats catalans i la Generalitat. Al mes d’octubre, durant la reunió ordinària de bisbes, es va concretar l’acció amb contactes directes amb el Departament de Justícia, que ha gestionat les negociacions amb altres departaments. «S’ha anat preparant un conveni marc», va explicar Planellas, que ha recordat que, posteriorment, caldrà concretar cada cas particular. L’arquebisbe va indicar que a la ciutat de Tarragona l’oferta de pisos és limitada, d’uns tres o quatre. «No hi ha aquí un gran patrimoni», va advertir. A nivell diocesà, s’ha elaborat una llista oberta de béns susceptibles d’entrar en el conveni, que inclou cases que s’haurien d’acondicionar i solars. «Cada bé és molt diferent», va assenyalar Planellas, «s’ha de veure cada cas com es materialitza, en quins terminis i què es fa».
Sobre les motivacions d’aquest acord, l’arquebisbe va subratllar el paper de l’Església davant la crisi d’habitatge. «Es tracta de la responsabilitat social que implica la situació en què estem», va afirmar. Planellas va fer una crida perquè altres entitats, grans tenidors, bancs i caixes col·laborin també per pal·liar el problema, advertint dels riscos de no gestionar adequadament la immigració: «L’experiència la tenim amb el que va passar a França fa 40 anys, a Marsella o París, amb els guettos que es van generar per no haver encarat adequadament el tema de l’habitatge». En aquest sentit, l’arquebisbe tarragoní va carregar contra els partits d’ultradreta i els seus discursos d’odi. «Agafen l’Evangeli a la carta. Com qui demana un plat a un restaurant. Això és inacceptable», va reblar.