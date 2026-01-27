MOBILITAT
L’EMT Tarragona dibuixa una nova xarxa de busos per adaptar-se a la mobilitat actual
El projecte preveu més freqüències, una millor cobertura territorial i trajectes més directes per reduir els temps de viatge
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha presentat aquest dimarts el projecte de millora i reestructuració de les línies de transport urbà, una actuació clau per modernitzar la xarxa de busos i ajustar-la als nous hàbits de mobilitat de la ciutadania, amb l’objectiu de millorar l’eficiència del servei i la seva comprensió per part dels usuaris.
La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ha destacat que «aquesta reestructuració respon al compromís de l’EMT amb un transport públic més eficient, accessible i fàcil d’entendre, que doni resposta a les necessitats reals dels barris i del conjunt de la ciutat». Tanmateix, la presidenta de l’EMT ha afirmat que «si es compleixen els terminis que tenim previstos, aquestes millores en la xarxa de transport de l’EMT s’implantaran al juny d’aquest 2026».
El projecte té com a principals objectius millorar la freqüència de pas i la cobertura del servei, reduir els temps de viatge, reforçar la connectivitat entre barris i optimitzar els recursos disponibles, mantenint els costos operatius. La nova xarxa aposta per traçats més directes i una estructura més clara, pensada per facilitar-ne l’ús per part de la ciutadania
Un projecte basat en l’anàlisi i el treball col·laboratiu
L’estudi de reestructuració va ser adjudicat per l’EMT l’estiu de 2024 a l’empresa Aie Multicriteri–Mcrit, que va lliurar la seva proposta durant el 2025. A partir d’aquest document, l’EMT va constituir un grup de treball intern format per professionals de diferents àrees de l’empresa amb l’objectiu d’analitzar l’estudi i adaptar-lo a l’operativa quotidiana i a les prioritats de la ciutat.
Aquest matí, el projecte s’ha presentat als diferents grups municipals, el qual s’elevarà al ple municipal per a la seva aprovació. A la tarda d’avui es donarà compte al Consell d’Administració de l’EMT i, demà dimecres, es presentarà també a les Federacions de Veïns de Tarragona.
Principals millores a la xarxa
La proposta permet ampliar la cobertura de la xarxa de l’EMT, que passarà dels 211 als 218 quilòmetres, i consolida un model de proximitat: nou de cada deu residents a Tarragona tenen una parada de bus a menys de cinc minuts caminant del seu domicili.
Entre les millores destacades hi ha la reorganització del servei al barri de Sant Salvador, amb una xarxa més intuïtiva, un increment de la freqüència de pas, una millor cobertura territorial i la connexió directa amb l’Hospital Joan XXIII. Als barris de Ponent, la redistribució de l’oferta permet millorar la regularitat horària i reforçar les connexions directes entre barris i amb el centre de la ciutat, beneficiant zones com Icomar, Riuclar, la Granja, l’Albada, el Pilar, Torreforta, la Floresta, Campclar i Bonavista. A tall d’exemple, el redisseny de la L-34 ofereix una connexió directa entre La Floresta i el CAP del barri situat a la Granja, a més, també es connecta amb Torreforta, o la proposta de nou traçat de la L-3 que incrementa el nombre de sortides directes des de Bonavista per anar al centre de la ciutat.
Per al barri de Sant Pere i Sant Pau, la reestructuració inclou la nova línia L-60, que esdevindrà la línia de connexió directa amb el centre, millorant la cobertura i la freqüència del servei. A més, el perllongament de la línia L-55 també millorarà la connexió del barri amb el centre de la ciutat, amb un traçat ampliat i directe amb l’entorn de carrer Reial i l’estació de tren, i un augment de la flota per garantir una cobertura òptima en hores punta.
La proposta també introdueix millores a les línies del centre urbà, per exemple, el projecte inclou la creació de la nova línia L-20, que fusiona les línies L-21 i L-23, millorant l’eficiència operativa i la regularitat del servei en punts clau de la ciutat.
Així mateix, pel que fa a la L-13, que uneix Llevant amb el passeig de les Palmeres, es proposa allargar la línia fins a l’estació de tren.
Cap a un transport públic més accessible i eficient
El gerent de l’EMT, Joan Manrubia, ha remarcat que «aquesta reestructuració suposa un pas endavant per disposar d’un sistema de transport públic més comprensible, amb millors connexions i un servei més regular, que reforça el paper del bus com a alternativa real al vehicle privat».