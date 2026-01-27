PATRIMONI
El Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco ja és una realitat
El pressupost del Consorci serà de 8 milions d’euros anuals entre 2026 i 2029
El Govern ha aprovat la creació del Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco i els seus Estatuts, i ha autoritzat la participació de l’Administració de la Generalitat en aquest nou ens de governança patrimonial. En un comunicat, han explicat que la creació del consorci dona resposta als compromisos derivats de la inclusió del Conjunt Arqueològic de Tàrraco a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, que exigeix una coordinació i gestió global d’un patrimoni viu i en evolució constant. Aquesta necessitat va quedar recollida en el Pla de gestió del patrimoni de Tarragona, elaborat el 2015 i revisat el 2017 i 2021, i ja tramès al Centre UNESCO de París.
El pressupost del Consorci serà de 8 milions d’euros anuals entre 2026 i 2029. El Pla de gestió proposa un plantejament de gestió holística i transversal del patrimoni romà de la ciutat de Tarragona, integrant també els situats als municipis d’Altafulla, Constantí i Roda de Berà.
En aquest context, el Departament de Cultura, l’Ajuntament de Tarragona i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural aposten per la creació del Consorci Patrimoni Romà de Tàrraco, que estarà adscrit a l’Ajuntament de Tarragona. Altres administracions que també participaran amb diferents fórmules de col·laboració són la Diputació de Tarragona, el Ministeri de Cultura, l’Arquebisbat de Tarragona i els municipis d’Altafulla, Constantí i Roda de Berà.
Amb la creació del Consorci, han destacat, les institucions refermen el seu compromís amb la preservació, la recerca i la difusió del llegat romà de Tàrraco, un patrimoni essencial per a la identitat i projecció cultural del territori.
El consorci serà un instrument de gestió que permeti integrar altres entitats amb els mateixos objectius per tal de sumar, generar, vehicular i optimitzar recursos i esforços, tant públics com privats, i coordinar i impulsar les actuacions de les parts consorciades.
Pressupost
El pressupost del Consorci serà de 8 milions d’euros anuals entre 2026 i 2029, amb una aportació d’uns 3,6 milions d'euros anuals per part de la Generalitat, uns 2,5 milions d'euros anuals de l’Ajuntament de Tarragona i uns 100.000 euros anuals de la Diputació de Tarragona. A més, caldrà sumar-hi els ingressos corrents generats pels mateixos monuments, amb una previsió d’entre 1,7 i 2 milions d’euros. El Consorci també gestionarà les inversions previstes pel Ministeri de Cultura.