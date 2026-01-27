PATRIMONI
El futur Museu Diocesà preveu obrir el 2031 amb una inversió d’uns 5 MEUR: «Estem preparats»
L'Arquebisbat farà el projecte enguany i reclama finançament de les administracions
El nou Museu Diocesà de Tarragona té fixat l’horitzó d’obertura l’any 2031 i requerirà una inversió aproximada de cinc milions d’euros. Així ho va explicar ahir Andreu Muñoz, tècnic de Cultura de l’Arquebisbat de Tarragona, durant una trobada amb periodistes en què va fer balanç dels últims cinc anys de transformació del museu i va exposar els principals reptes de futur del projecte. Muñoz va situar l’any 2031 com una data clau, ja que coincidirà amb el 700 aniversari de la consagració de la Catedral de Tarragona per part de l’arquebisbe Joan d’Aragó, una efemèride que va qualificar de «transcendència extraordinària» tant des del punt de vista eclesiàstic com històric i patrimonial. «És l’horitzó en què volem que estigui acabat el Museu Diocesà», va afirmar Muñoz.
El projecte del nou museu s’emmarca dins d’una visió més àmplia de conjunt patrimonial, vinculada a la iniciativa L’acròpolis de Tarragona i les arrels d’Europa, que pretén connectar i donar un relat unitari a la Catedral, el Museu Diocesà i el Seminari, tot explicant més de 2.000 anys d’història. «Ha de ser un dels millors museus del país. Perquè pot, perquè s’ho mereix i perquè toca», va expressar Muñoz.
El Museu Diocesà custodia prop d’11.000 peces, tot i que actualment només n’exposa unes 300. En aquest sentit, va destacar la importància d’haver abordat com a prioritat la creació de nous espais de reserves, ja que les anteriors instal·lacions no reunien les condicions adequades de conservació, seguretat ni climatització. «S’ha fet un gran treball que cal destacar», va dir l’arquebisbe Joan Planellas. El conjunt d’aquestes actuacions ha suposat una inversió d’uns 800.000 euros, dels quals prop de 260.000 han estat aportats directament per l’Arquebisbat. La resta han comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, així com de l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona. Segons va explicar Muñoz, està previst que aquests espais es puguin obrir puntualment al públic mitjançant visites guiades per a grups reduïts, adreçades sobretot a especialistes, investigadors, estudiants i col·lectius vinculats al món cultural. L’objectiu és mostrar un patrimoni que habitualment no és accessible, però que té un valor artístic i històric de primer nivell. «Pràcticament és un museu dins del museu», va assenyalar Muñoz.
Busquen col·laboració
De cara al futur, Muñoz va remarcar que l’Arquebisbat no pot assumir en solitari el cost del nou museu i va fer una crida al suport de les administracions i al mecenatge privat. «Tenim el projecte, la il·lusió i les potencialitats, però necessitem que ens acompanyin», va concloure, tot defensant que el nou Museu Diocesà pot esdevenir un referent cultural, educatiu i turístic de primer ordre a escala nacional i internacional. En aquest sentit, fonts de l’Arquebisbat assenyalen que, a banda del suport de les administracions catalanes i del mecenatge privat, també s’intentarà obtenir finançament de l’Estat. En aquest sentit, expliquen que es confia poder comptar amb la intermediació del president de la Generalitat, Salvador Illa, per traslladar el projecte a l’administració estatal i explorar possibles vies de col·laboració. Des de l’Arquebisbat es defensa que el nou Museu Diocesà «no és només un projecte eclesiàstic, sinó una iniciativa de país».
Treball de cinc anys
Durant els darrers cinc anys, el museu ha desenvolupat un pla estratègic que s’ha desplegat en diverses fases. La primera ha consistit en la reordenació del discurs museogràfic i la renovació de diverses sales, amb l’objectiu de construir un relat diacrònic que expliqui la història de l’Església de Tarragona des de l’època romana fins al segle XXI. Entre les actuacions destacades hi ha la renovació de les primeres sales del claustre, la reforma de la Pinacoteca Gòtica i la museïtzació de la capella de Santa Tecla la Vella.