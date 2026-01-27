POLICIAL
La cocaïna rosa arriba a Tarragona: un detingut per tràfic de drogues a Bonavista
La Guàrdia Urbana ha detectat dues persones amb actitud sospitosa i han procedit al seu escorcoll
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquesta nit un home de 20 anys a Bonavista com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts d’una, quan una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana al barri ha identificat dues persones després d’observar una actitud sospitosa.
Els agents han localitzat un vehicle aturat al mig del carril de circulació, amb les portes del conductor i del copilot obertes. En veure el vehicle policial, els dos homes que es trobaven al costat del cotxe han pujat ràpidament a l’interior. En apropar-s’hi, la patrulla ha detectat que tots dos presentaven símptomes evidents d’anar sota els efectes de substàncies estupefaents, motiu pel qual se’ls ha escorcollat.
El conductor portava a la butxaca una bossa hermètica amb una substància en forma de pols i de color rosa, presumptament TUSSI, amb un pes de 0,44 grams. A l’altra persona no se li ha trobat res d’interès.
Els mateixos agents han registrat el vehicle i han trobat un pot de vidre amb una gran quantitat de la mateixa substància amb un pes de 9,56 g. A més a més, en una safata han trobat un paquet precintat i sense obrir de bosses hermètiques, presumptament destinades a la dosificació i venda de la substància estupefaent.
El conductor ha afirmat que la substància era seva, fet pel qual ha estat detingut per un delicte contra la salut pública.