LABORAL
Accepten part de les demandes dels futurs treballadors del Consorci del Patrimoni
S'ha aprovat definitivament el conveni a signar per a constituir el nou organisme
El ple municipal va estimar ahir part de les al·legacions presentades pel president del comitè d’empresa territorial de Tarragona de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACPC), Pere Gellebí Borràs, contra els estatuts del nou Consorci del Patrimoni romà de Tàrraco. La proposta de modificació, que fa referència al procés d’integració del personal de l’ACPC al futur ens, ha estat analitzada per l’advocat Pedro Sánchez, que recomana un nou redactat parcial dels estatuts.
En concret, s’incorpora una precisió a la disposició transitòria primera sobre el disseny organitzatiu del Consorci, especificant el personal que s’hi haurà d’adscriure, les seves categories, funcions, costos i condicions aplicables. Així mateix, es reformula la disposició cinquena per deixar clar que el personal provinent de les entitats públiques consorciades se subrogarà com a personal laboral del Consorci, passant a situació d’excedència voluntària respecte de l’entitat d’origen i amb ple respecte als drets reconeguts a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. En canvi, s’ha rebutjat la petició de suprimir l’article 26.4, el qual determina que «les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per a llocs de treball equivalents a l’Administració d’adscripció, l’Ajuntament de Tarragona».
«Ningú empitjorarà les seves condicions laborals i les seves feines seguiran sent les mateixes», va dir ahir el conseller de Patrimoni, Nacho García. Un cop resoltes les al·legacions, es va aprovar definitivament el conveni a signar entre la Generalitat, l’ACPC i l’Ajuntament per constituir el Consorci.