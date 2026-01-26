PATRIMONI
Tarragona fa un nou pas per culminar la creació del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco
El Consell Plenari estima parcialment les al·legacions i avança cap a l’aprovació definitiva del conveni i els estatuts
El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest matí estimar parcialment les al·legacions presentades al projecte del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, un tràmit necessari per avançar cap a l’aprovació definitiva del conveni i dels estatuts de l’ens. L’acord permet continuar el procés administratiu per formalitzar el consorci entre la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el consistori tarragoní.
La Comissió Informativa havia proposat estimar parcialment les al·legacions presentades, per tal de poder aprovar definitivament el conveni a signar entre les parts i així poder aprovar, definitivament, la constitució del Consorci i els seu estatut.
Segons el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre aquest ha estat un pas més endavant cap a l’aprovació definitiva. «Ara comença a caminar una eina que fa molt de temps que s’hauria d’haver aconseguit» i ha afegit, «una eina que ens permetrà no només millorar en l’eficàcia a l’hora de gestionar el patrimoni mundial, sinó també millorar el finançament i, per tant, la inversió i el manteniment de tots els nostres béns patrimonials».
Recordem que el Consell Plenari de l’Ajuntament va aprovar inicialment la constitució i estatuts del consorci, així com el conveni de creació, el passat 27 d’octubre de 2025. Aquest acord es va posar en exposició pública tot el mes de novembre i ara calia resoldre les al·legacions. A partir d’ara cal tirar endavant l’aprovació definitiva, publicant un cop més els estatuts el temps que correspongui, en atenció a les entitats consorciades.