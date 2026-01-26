MOBILITAT
Tallada la circulació de trens l'R15 entre Tarragona i Reus per manca de tensió a la catenària
Renfe allarga fins a Tarragona els serveis alternatius amb bus que tenien arribada i sortida a Reus
Una incidència tècnica a la infraestructura ha obligat a tallar la circulació de trens de la línia R15 entre Tarragona i Reus a partir de les dues d'aquest dilluns migdia. Segons han detallat fonts d'Adif a l'ACN, s'ha produït una manca de tensió a la catenària impedint la circulació ferroviària per aquest tram.
Arran de l'incident, Renfe ha anunciat que els serveis alternatius amb busos establerts per cobrir alternativament el trajecte de la línia R15 (que uneix Barcelona amb Tarragona, Reus, Móra la Nova i Riba-Roja) fins a l'estació de Reus s'allargaran també fins a la de Tarragona efectuant totes les parades intermèdies.