Equipaments
La Tabacalera ‘es posa guapa’ abans de l’arribada de les grans inversions
L’Ajuntament està netejant el pati interior i avança en la substitució de la passera de fusta
L’Ajuntament de Tarragona vol posar a punt la Tabacalera abans d’iniciar la seva transformació com a nou pol cultural i educatiu. Des del passat 12 de gener, el consistori està duent a terme actuacions de millora i manteniment a l’exterior de l’edifici, amb l’objectiu d’adequar aquest espai històric de cara al seu futur ús ciutadà. Les tasques, que se centren en el pati interior, consisteixen en la poda de l’arbrat, la retirada de branques i fulles acumulades, i la neteja de terres i excrement de coloms. Igualment, s’estan desbrossant herbes, arbustos i material de jardineria envellit per millorar de manera significativa l’estat general i la imatge de l’entorn.
El conseller d’Espais Públics, Medi Ambient i Joventut, Guillermo García, ha destacat que «aquesta actuació permet posar ordre i dignificar un espai que havia acumulat brutícia i vegetació envellida, i que ha de començar a reflectir la importància que tindrà en el futur per a la ciutat». En aquest sentit, el cinquè tinent d’alcalde ha remarcat que «no es tracta només d’una neteja puntual, sinó d’un primer pas per preparar l’entorn de la Tabacalera com a espai obert, cuidat i integrat a la trama urbana».
Durant aquestes setmanes, també s’ha començat la poda de les voreres del passeig principal i dels dos jardinets situats davant de les antigues cases del director i subdirector de la fàbrica. Paral·lelament a aquestes tasques, el consistori continua avançant en les obres de substitució de la passera de fusta situada davant de Tarragona Impulsa, a l’avinguda Vidal i Barraquer, que es reemplaçarà per un paviment d’àrids compactats, un material més resistent i adequat per a l’ús intensiu. Segons ha explicat García, «aquesta intervenció millorarà la seguretat i la durabilitat del pas, reduint el manteniment i adaptant-lo millor a l’ús quotidià». Està previst que els treballs finalitzin a finals de febrer.
Milions compromesos
Amb totes aquestes actuacions, la Tabacalera es posa guapa abans de l’arribada de les grans inversions. Fa pocs dies, l’Ajuntament i la Diputació van signar el conveni per al trasllat l’Escola i Conservatori de Música a l’ala dreta de l’edifici, que ascendirà fins als 15 milions d’euros. També s’han anunciat ja 20 milions per a la futura biblioteca pública, 5,3 per a la nova seu de l’ICAC i 4,7 per al centre universitari d’EUSES.