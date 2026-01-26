POLÍTICA
El PP de Tarragona carrega contra Junts per la seva posició sobre les nuclears
Vedrina acusa el partit independentista de defensar la pròrroga al territori mentre permet el tancament d’Ascó i Vandellòs al Congrés
El Partit Popular de Tarragona ha acusat Junts de mantenir un discurs contradictori sobre el futur de les centrals nuclears i ha denunciat una «doble moral» entre el que defensa al territori i el que vota a Madrid. Segons els populars, mentre Junts impulsa la pròrroga de la vida útil dels reactors al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, al Congrés dels Diputats ha facilitat amb el seu vot el tancament definitiu de les centrals d’Ascó i Vandellòs.
Des de Móra d’Ebre aquest dilluns al matí, acompanyada pel responsable local del PP de Móra d’Ebre, Francesc Launes, Elisa Vedrina ha recordat que els independentistes defensaran la pròrroga de les centrals en el pròxim ple del Consell Comarcal d’aquest dimarts i buscaran el suport de socialistes i d’ERC, justament els que van oposar-se al Congrés a aquest allargament de la vida dels reactors tarragonins. «Junts vol quedar bé al territori, però després quan pot evitar el tancament nuclear a Madrid, s’absté per acontentar a Sánchez. La veritat és que la clausura de les centrals d’Ascó i Vandellòs és possible gràcies al seu rebuig a Madrid», ha lamentat Vedrina.
El PP ha retret que Junts vulgui enganyar al territori amb un suport fictici als reactors nuclears de Tarragona quan el seu partit vota a Madrid i aconsegueix el contrari perquè vol aconseguir «favors del Govern del PSOE i condemnar el desenvolupament de la província». «PSC, ERC i Junts volen empobrir Tarragona, ens volen deixar a les fosques. Si tanquem els reactors que aporten el 60% per cent de l’energia a Catalunya, com ho farem? Comprant més gas rus i emetent més gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera? No té cap sentit el rumb dels independentistes», ha explicat Vedrina.
El Partit Popular seguirà treballant per aconseguir la pròrroga de la vida útil de les centrals nuclears d’Espanya i de Tarragona. «Som a favor de les energies renovables. Però ara mateix no estem en condicions de tancar una font d’energia que és segura, fiable, lliure d’emissions i que dona milers de llocs de treball a la nostra província», ha conclòs Vedrina.