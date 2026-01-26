CULTURA
Pol Guasch: «Escriure tant sobre la mort ha estat una forma de tenir-la controlada»
L'escriptor tarragoní publica 'Relíquia', una obra que reflexiona sobre els vincles familiars a partir del suïcidi del seu pare
L’escriptor tarragoní, Pol Guasch, ha publicat ‘Relíquia’ (Anagrama), una obra que reflexiona sobre els vincles familiars a partir del suïcidi del seu pare. Deu anys després de la seva mort, Guasch acudeix a la literatura per parlar de la seva absència i capturar una presència que s’escapa dels discursos mèdics, científics o socials.
Al llibre reflexiona sobre el dol, la pèrdua, la memòria, l’amistat, l’amor i la família. Tot plegat, a través de la seva pròpia història, però també la d’altres d’escriptors que es van suïcidar. «Escriure tant sobre la mort ha estat una forma de tenir-la controlada», sosté, «perquè parlant i escrivint sobre les coses podem generar nous conjurs que trenquin les històries que ens condemnen».