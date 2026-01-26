Serveis
El ple de Tarragona extingirà la concessió del trenet turístic
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha autoritzat el moviment
El ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona debatrà avui l’extinció de la concessió del trenet turístic a l’empresa RJ Autocares per impagaments en concepte de cànons corresponents als anys 2022, 2023, 2024 i 2025. Després de rebre l’autorització per part de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, els grups municipals decidiran revocar el contracte amb l’adjudicatària actual, que deu més d’1,8 milions d’euros al consistori.
L’any 2020, la companyia va guanyar la licitació per a gestionar el trenet després de proposar un cànon de 400.000 euros a l’any en la seva oferta. Aquesta quantia estava molt per sobre del que marcaven els plecs en aquell moment. El consistori va formalitzar l’adjudicació—per un període de deu anys— el 31 de maig el 2021, tot i que RJ Autocares no va començar a operar fins a l’11 d’abril del 2022.
Pocs dies abans d’iniciar el servei, la firma va presentar un escrit per sol·licitar una adequació de l’import anual per les conseqüències de la pandèmia per la covid i l’esclat de la guerra a Ucraïna. Concretament, va demanar rebaixar el cànon fins als 60.000 euros. És a dir, un 15% de l’import que es va acordar inicialment. El departament de Pressupostos i Comptabilitat, així com el Cap de gestió de Patrimoni —amb l’aval del Secretari general— van rebutjar la petició el gener del 2024 i RJ Autocares va presentar al·legacions, les quals també van ser desestimades el novembre del mateix any.
El 26 de juny del 2025, el ple municipal va aprovar per unanimitat l’extinció de la concessió vigent del servei per impagaments i la concessionària va presentar al·legacions fora de termini el 18 de juliol. El passat 18 de desembre, la Comissió Jurídica Assessora va emetre un informe favorable a la finalització del contracte i, avui, el ple farà el pas definitiu. El trenet turístic va deixar de funcionar el 2 de novembre.