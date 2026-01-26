MUNICIPAL
El nou hotel de la Part Baixa es tornarà a trametre a la Comissió d’Urbanisme
S'ubicarà al carrer Pau del Protectorat i està previst que tingui una seixantena d'habitacions
El barri del Port comptarà amb un nou aparthotel, si així ho determina la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. El ple municipal votarà avui trametre a l'organisme autonòmic el pla de millora urbana per a la construcció del futur equipament. Aquest s'ubicarà al carrer Pau del Protectorat i està previst que tingui una seixantena d'habitacions.
El projecte ja va ser tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona el passat 24 de juliol del 2025. El 8 d’octubre, l'ens català va decidir suspendre l’aprovació definitiva del pla i va requerir un informe vinculant del Departament de Cultura, ja que hi havia afectació al subsol.
El 2 de desembre, l’Ajuntament va rebre l’informe favorable per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. D’aquesta manera, es van complir els requeriments exigits per poder avançar cap a l’autorització final per part de la Generalitat. A més, el projecte compta amb un informe jurídic favorable de la vicesecretària.