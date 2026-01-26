SALUT
L’Hospital Joan XXIII incorpora un tractament innovador per a la hipertensió resistent
La denervació renal permet millorar el control de la tensió arterial i reduir la medicació
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha començat a aplicar la denervació renal, una tècnica d’última generació per al tractament de la hipertensió arterial resistent, dirigida a pacients que no aconsegueixen controlar la tensió amb la medicació habitual. Aquest procediment, que s’implanta per primera vegada a la demarcació de Tarragona, ha estat impulsat per la Unitat d’Hemodinàmica del Servei de Cardiologia i situa el centre com a referent en l’abordatge avançat d’aquesta patologia cardiovascular.
La hipertensió arterial és un dels principals factors de risc de les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, com l’infart de miocardi o l’ictus. Tot i això, hi ha pacients que, malgrat prendre múltiples fàrmacs, no aconsegueixen controlar adequadament els índex de tensió arterial. En aquests casos, coneguts com a hipertensió refractària, la denervació renal pot ser una opció terapèutica adjuvant.
José Luis Ferreiro, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, explica que «la denervació renal consisteix a fer unes petites ablacions per radiofreqüència dins de les artèries renals que redueixen l’activitat del sistema nerviós simpàtic, fet que contribueix a disminuir la tensió arterial». Aquestes ablacions interrompen les fibres nervioses simpàtiques que envolten les artèries dels ronyons, responsables d’enviar senyals que mantenen elevada la tensió arterial. En reduir aquesta innervació, disminueix l’activació del sistema neurohormonal implicat en la regulació de la tensió. En alguns pacients, aquesta tècnica també permet reduir el nombre de fàrmacs necessaris per controlar la hipertensió, amb el consegüent benefici per al pacient.
La denervació renal és un procediment mínimament agressiu, molt segur, que té una durada aproximada d’entre 30 i 40 minuts. Actualment, està indicada per a pacients molt seleccionats i es preveu que a l’àrea de referència de l’Hospital Joan XXIII se’n puguin beneficiar entre cinc i deu pacients l’any, una xifra que podria augmentar en el futur a mesura que la tècnica continuï evolucionant i se’n consolidin els resultats.
La posada en marxa d’aquesta tècnica ha estat possible gràcies al treball conjunt dels serveis de Cardiologia i Nefrologia, que han elaborat un protocol per identificar quins pacients poden beneficiar-se d’aquesta tècnica. En aquest sentit, hi han participat la Júlia Garro, cap del Servei de Nefrologia, el Ramon Font, especialista en hipertensió, i l’equip de Cardiologia Intervencionista, amb el cardiòleg Francisco Fernández com a responsable de dur a terme les intervencions.
Amb la incorporació d’aquest procediment, l’Hospital Universitari Joan XXIII reforça el seu compromís amb la innovació i l’excel·lència assistencial, i posa a l’abast de la ciutadania del territori tractaments avançats en l’àmbit de la cardiologia.