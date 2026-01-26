Municipal
L’Ajuntament de Tarragona consulta al mercat el millor model per a la futura planta solar de Bonavista
S’analitzarà amb operadors i empreses la millor fórmula per a la seva instal·lació i explotació
L’Ajuntament de Tarragona avança en la definició de la futura planta fotovoltaica prevista al barri de Bonavista. Després d’encarregar un primer estudi de viabilitat, ara el consistori ha impulsat una consulta preliminar al mercat per acabar d’analitzar i determinar el millor model d’instal·lació i explotació del parc solar previst a la zona del mercadet i l’aparcament. «Volem fer-ho bé i no equivocar-nos amb una inversió que serà gran», afirma el conseller de Medi Ambient, Guillermo García, qui explica que l’objectiu és tenir un projecte «robust» i «rendible».
Aquesta recollida d’opinions estarà oberta a tots els operadors i empreses del sector, que poden presentar les seves propostes fins al 25 de febrer. Les aportacions seran de caràcter informatiu i, per tant, no generaran cap compromís per part de l’Ajuntament, que ja ha notificat aquest procés directament a companyies com Iberdrola, Endesa, Som Energia, Grupo Enercoop, Acciona i Naturgy.
La consulta servirà per avaluar els diferents sistemes jurídics de gestió de l’energia produïda, que ha de servir per a l’autoconsum dels equipaments municipals de la zona. Igualment, el consistori pretén que l’excedent tingui un clar retorn social, especialment per als barris de Ponent més propers a la instal·lació. «Ha de servir per abastir molts serveis que hi ha allà i, si és possible, oferir als veïns i les veïnes més vulnerables energia sostenible i assequible», apunta García.
D’altra banda, es valorarà la viabilitat, els costos d’implantació i explotació, l’amortització de la inversió o la possible incorporació de sistemes d’emmagatzematge d’energia per millorar la rendibilitat del projecte. Tanmateix, ha de permetre conèixer l’interès de les empreses en la participació en iniciatives públiques de producció i distribució d’energia elèctrica amb «un clar destí social de la mateixa». Tal com va avançar Diari Més, el govern estudia impulsar una col·laboració publicoprivada mitjançant una «concessió administrativa».
Integrat a l'entorn
L’Ajuntament va adjudicar a Venersol Engineering SL l’elaboració de l’estudi de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de la futura planta solar, projectada amb una potència de 6,26 megawatts pic (MWp) i una generació anual de 9.373 megawatts hora (MWh). En una àrea d’uns 6.000 m2 corresponent al mercadet, serà obligatòria la construcció d’una pèrgola «icònica», amb una estructura integrada en l’entorn urbà que permeti mantenir el mercadet i afavorir altres activitats lúdiques, esportives o socials.