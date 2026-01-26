Mobilitat
«Ja he hagut de faltar a la feina dues vegades, tinc por que no em permetin una tercera», diu una usuària a l'estació de Tarragona
El servei ferroviari viu un nou dia de caos, amb una represa afectada per retards i incidències des de primera hora del matí
La nova represa del servei ferroviari d’aquest dilluns no ha posat fi al malestar dels usuaris de Tarragona que esperaven, un dia més, amb molta paciència i poca informació l’arribada dels seus trens a l’estació. La Paola Ruiz i en Jonathan Ulises coneixen bé aquesta rutina. La parella, que resideix a Altafulla, es desplaça diàriament a Torredembarra, on treballen i on estudia la seva filla.
Avui havien decidit passar el dia a Tarragona, confiant que els trens funcionarien amb normalitat, però s’han trobat una situació ben diferent de bon matí. «Havíem d’agafar el tren a les 7 h per portar la nostra filla a l’escola i a les 9 h encara no havia arribat, així que ens ha tocat anar en autobús», explica Ruiz.
«Anàvem a quedar-nos a la ciutat fins més tard, perquè no hem de tornar a ser a l’escola fins a les 16.30 h, però veient com està la situació hem decidit venir amb antelació», diu Ulises. I és que la parella ha arribat a l'estació de Tarragona dues hores abans de l’hora de sortida anunciada per al seu tren. «No sabem quanta estona ens tocarà esperar, però no podem deixar la nena sola», assenyala.
«Veurem quant de temps ens toca esperar després per tornar de nou a Altafulla», afegeix. Tot plegat, la parella ja acumula diverses experiències negatives amb Rodalies. «Mai ha funcionat particularment bé, però des de la setmana passada no podem anar enlloc», denuncia Ruiz, que explica que la mobilitat de la seva família, com la de molts altres usuaris, depèn, sobretot, de Renfe i Rodalies.
La manca de servei i el seu mal funcionament, de fet, ja l’han provocat conflictes laborals. «He hagut de faltar a la feina dues vegades. La primera me la van deixar passar, però la segona ja em van insinuar que m’hauria de buscar la vida. Si em fan fora qui em paga el sou, Renfe?», relata Ruiz.
També critiquen la manca d’informació. «Si ho cerques a internet et diu que els trens circulen, però arribes a l’estació i no n’hi ha cap. Després aquí t’apropes a un treballador i et diu que no sap quan arribarà el tren. Ningú sap res, l’únic que pots fer és seure a esperar i perdre el temps», etziba.