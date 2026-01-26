MOBILITAT
La FAVT es mostra preocupada pel pas de trens de mercaderies per la costa
El tràgic accident ferroviari d'Adamuz demostra que «no es pot continuar posant en risc la ciutadania ni el territori»
Després del greu accident ferroviari que va tenir lloc diumenge passat a Adamuz (Córdoba), la Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona (FAVT) manifesta la seva «profunda preocupació» per la inseguretat que suposa el pas de trens de mercaderies per la costa, enmig de la indústria química i de nuclis urbans que superen els 100.000 habitants.
Des de la FAVT consideren que «no es pot continuar posant en risc la ciutadania ni el territori». Per això, rebutgen el tercer carril ferroviari i defensen «de manera ferma» que els trens de mercaderies circulin per l'interior del nostre territori, com a «única opció responsable i segura».
A més, tot veient que ADIF, a través dels seus estudis, no pot justificar la seguretat de la línia en el pas per la costa, «reiterem la nostra exigència que les mercaderies circulin per l'interior».
Finalment, des de la federació veïnal alerten que «qualsevol anomalia, encara que sigui aliena a la xarxa ferroviària, podria convertir-se en una gran catàstrofe a causa de les característiques del recorregut per la costa, cosa que no passa al traçat interior».