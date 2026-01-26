MOBILITAT
Desconcert i desconfiança entre els usuaris de Regionals de Tarragona en la represa del servei
L'aturada causada per una avaria a l'estació de França durant aproximadament una hora causa retards
Els usuaris de Regionals de Tarragona viuen amb desconcert i desconfiança la represa del servei ferroviari, aquest dilluns al matí. Després de l'anunci d'aquest diumenge de que els trens funcionarien amb certa normalitat, l'avaria al centre de control de l'estació de França de primera hora ha provocat retards d'una hora en alguns casos.
A l'estació tarragonina, els viatgers no sabien si esperar a veure si tornarien a passar trens o marxar i buscar mitjans alternatius. Amb tot, molta menys afluència que un dia convencional i els trens que han anat passant anaven molt més buits del que és habitual. «No tinc alternativa, el bus és molt més car», ha explicat resignat Raúl Ramos.