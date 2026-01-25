Mobilitat
Dignitat a les Vies convoca una cassolada massiva contra el col·lapse del servei ferroviari
Tindrà lloc aquest diumenge a les 20 hores des de balcons i finestres
La plataforma Dignitat a les Vies ha convocat una cassolada massiva aquest diumenge al vespre a les 20.00 h des de balcons i finestres per denunciar el col·lapse del servei ferroviari i la «manca de solucions per part de les administracions responsables».
Segons el col·lectiu, la situació «no respon a una incidència puntual, sinó a un problema estructural i sostingut en el temps, que afecta diàriament milers d’usuaris». A la xarxa social X, la plataforma assegura que els viatgers es troben «col·lapsats, sense alternatives i sense respostes», i denuncia un «menyspreu constant» cap a la ciutadania.
Ahir la plataforma demanava «transparència total» sobre els punts crítics de la xarxa de Rodalies i exigia una «recuperació ràpida i segura» del servei. Després de reunir-se amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la plataforma va lamentar la «manca de claredat» i «opacitat» del Govern a l'hora d'informar dels punts identificats com a «molt perillosos» arran dels despreniments de les últimes hores.
Segons Dignitat a les Vies, hi ha «mancances en la coordinació» entre els diferents actors implicats en la situació ferroviària, que veuen «crítica». La plataforma també va revelar que el Departament de Territori els ha reconegut que la decisió d'obrir el servei de Rodalies aquest dissabte al matí «ha estat un error».