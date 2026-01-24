Societat
Roger Budesca i Melcior Bustos ja encapçalen els Xiquets de Tarragona
Un dels grans reptes del mandat serà continuar treballant per recuperar la seu històrica del carrer Santa Anna
Els Xiquets de Tarragona enceten una nova etapa amb Roger Budesca com a cap de colla, Àlex Llambrich com a sotscap de colla i Melcior Bustos a la presidència. La decisió va ser aprovada pels membres de la colla en l’assemblea celebrada divendres passat a l’Antiga Audiència, on la candidatura de Budesca va obtenir 230 vots, davant els 138 de l’opció encapçalada per Ramon Gómez, David Ibàñez i Jordi Allegue. Onze vots van ser en blanc.
La nova junta té com a objectiu consolidar el creixement de l’entitat, reforçar el relleu generacional sense perdre l’experiència dels més veterans i recuperar ambició i solidesa. Entre les prioritats hi ha fer dels assajos un espai dinàmic, enfortir la cohesió interna i potenciar els castellers més joves. També preparen la celebració del centenari de la reagrupació dels Xiquets de Tarragona, que enguany compleix 100 anys.
«És un orgull i una gran responsabilitat que assumeixo amb molta il·lusió. Som un equip ampli i preparat que treballarà per portar la colla allà on tots volem», diu Budesca. Per la seva banda, Bustos assegura que «ens espera molta feina. Hem de construir una colla per als castellers del futur. Aquest projecte només té sentit si el fem entre tots: a partir d’ara serem una sola colla».
Recuperar Santa Anna
Un dels grans reptes del mandat serà continuar treballant per recuperar la seu històrica del carrer Santa Anna. De moment, aquesta setmana ja s’han iniciat treballs de neteja, desinfecció i retirada d’enderrocs, així com les primeres accions per preparar la rehabilitació integral del local, amb l’objectiu de recuperar un espai de referència per a la colla i la ciutadania.