MUNICIPAL
UGT rebutja l’obertura comercial en diumenges i festius a Tarragona
El sindicat alerta que la liberalització d’horaris suposaria una pèrdua de drets laborals i un cop al comerç de proximitat
UGT ha qualificat d’inadmissible la proposta de liberalització dels horaris comercials que s’està plantejant aquests dies a Tarragona i adverteix que aquesta mesura trencaria el model comercial actual i comportaria una clara regressió dels drets de les persones treballadores del sector.
El sindicat defensa que l’obertura en diumenges i festius no aportaria beneficis ni als treballadors i treballadores, que patirien un empitjorament de les condicions laborals i de la conciliació personal, ni a l’ocupació, ja que l’ampliació d’horaris es cobriria amb les mateixes plantilles. Tampoc ho seria per a les empreses, atès que les vendes no compensarien els costos d’obertura.
UGT critica que es torni a posar sobre la taula aquest debat i reclama polítiques que protegeixin el comerç de barri i el dret al descans, en lloc d’una liberalització que, segons el sindicat, afavoriria principalment el turisme i les grans cadenes comercials.
A més, reitera el seu compromís amb un model de comerç sostenible, amb horaris compatibles amb la vida personal i condicions laborals dignes, i recorda que a Catalunya ja existeix un nombre suficient de festius autoritzats d’obertura comercial.