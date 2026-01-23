MUNICIPAL
Tarragona torna a licitar la restauració del camí de ronda entre el Fortí de la Reina i el parc dels Cossis
Els treballs inclouen la instal·lació d'elements de suport per facilitar el pas i la plantació de vegetació autòctona
L'Ajuntament de Tarragona ha tornat a treure a licitació les obres de restauració ambiental dels recursos naturals del camí de Ronda-GR92, entre el Fortí de la Reina i el parc dels Cossis. Ja s'havia publicat el plec el setembre de 2025, però el concurs va quedar desert perquè no es va presentar cap empresa. Els treballs tenen un pressupost de 223.114,97 € IVA inclòs i un termini d'execució de quatre mesos.
Les obres inclouen la retirada de runa i deixalles acumulades en l'entorn, l'eliminació d'espècies vegetals invasores, la restauració de la traça del camí per garantir-ne la seguretat i accessibilitat, la instal·lació d'elements de suport com escales i passamans per facilitar el pas, i la plantació d'espècies de vegetació autòctona.