Tarragona i Reus es convertiran en un «carnaval gastronòmic» amb la Gala dels Sols de la Guia Repsol
Serà la primera vegada que s’organitza la cita a Catalunya i del 7 al 15 de febrer hi ha previstes diverses activitats
Les ciutats de Tarragona i Reus es convertiran en un «carnaval gastronòmic» amb l’organització de la Gala dels Sols de la Guia Repsol. La directora de la Guia Repsol, María Ritter, ha afirmat que es pretén «viure a part dels Sols, també des de l’estómac». El reconeixement als millors restaurants de l’Estat tindrà lloc, per primera vegada, a Catalunya i se celebrarà el 16 de febrer al Palau Firal i de Congressos de la capital del Tarragonès. Es tracta de «l’esdeveniment que reuneix més cuiners» de l’estat espanyol i serveix per «posar en valor el talent descobert recorrent» el territori, ha dit Ritter. Amb motiu d’aquesta cita es muntaran activitats, a partir del 7 de febrer, que serviran d’avantsala de la gala.
La directora de la Guia Repsol ha justificat l’elecció de Tarragona perquè «també s’ha de posar en valor i apuntar a territoris que necessiten notorietat». Alhora, ha destacat que enguany coincideix amb el 50 aniversari de la petrolera de la companyia a la ciutat. «Era un moment per festejar menjant i bevent», ha afirmat Ritter. Catalunya afrontarà aquesta edició com la regió que mes Sols va recollir el 2025, amb 113. A més, és el territori amb més establiments amb tres Sols (la màxima distinció), amb un total de nou.
El tret de sortida dels actes previs a la gala, que s’han donat a conèixer en un acte a l’estand de Catalunya de Fitur, arribarà el 7 de febrer de la mà d’una vintena de músics, vestits com a xefs, que es passejaran pel centre tarragoní i reusenc informant de tots els actes. El cap de setmana previ als premis, el dia 14, a la plaça Corsini de Tarragona, es muntarà una degustació de romesco amb peix i vins de diferents denominacions d’origen.
El dia 15 de febrer al Museu del Vermut, a Reus, se servirà un vermut amb tapes elaborades per cuiners que han obtingut Sols. Paral·lelament, a la plaça Mercadal de la capital del Baix Camp s’organitzarà una experiència gastronòmica amb vuit marques de vermuts i la presència de Ferran Adrià.
La directora de la Guia Repsol ha explicat que Alcanar (Montsià) serà la seu del lliurament dels Solets de primavera del 2026, que tindrà lloc al març. Es tracta de la qualificació més jove d’aquesta iniciativa i que premia la proximitat, «racons amb encant», en referència a tavernes, bars, barres de mercat i cafeteries, entre d’altres.