Urbanisme
La renovació del vial del polígon Francolí començarà al febrer després d’anys de reivindicacions
L'Ajuntament de Tarragona va adjudicar les obres per 664.144,80 euros i el termini d’execució és de tres mesos
Clots, esquerdes i un ferm envellit han estat, durant els darrers anys, la carta de presentació del polígon Francolí, una de les principals àrees d’activitat econòmica de Tarragona. Aquesta imatge quedarà enrere a partir de mitjan febrer, quan està previst que comenci la rehabilitació del vial principal. Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament donarà resposta a una demanda llargament reivindicada per empreses i propietaris.
«Per fi, es dignifica un dels punts industrials estratègics de la ciutat», celebra el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, qui recorda que «no s’havia invertit en aquest espai des de feia molts anys». «Vam arribar al govern i vam constatar que la situació dels polígons, en molts casos, no era òptima», assenyala el tercer tinent d’alcalde. Més enllà de millorar l’asfaltatge, el projecte inclou també la construcció d’una nova rotonda per millorar l’accessibilitat a l’aparcament dels busos de l’EMT i l’enllaç amb l’autovia A-27.
El passat 4 de desembre, el consistori va adjudicar l’execució de les obres a l’empresa Tecnologia de Firmes SA per un import de 664.144,80 euros (IVA inclòs). El termini màxim d’execució serà de tres mesos. El conseller remarca que aquesta actuació «tindrà un impacte molt positiu tant en els treballadors com en els ciutadans que fan servir aquest tram».
Des de l’Associació d’Empreses del Polígon Francolí, s’ha rebut amb satisfacció la notícia. «Ha estat una reclamació sostinguda durant molt de temps i, al final, ho hem aconseguit», indica el president, Narcís Ortega, qui recorda que l’Ajuntament ja tenia una partida pressupostària «des de feia anys». En els comptes del 2024, el govern municipal va pactar un milió d’euros amb ERC, però no es va executar. Per al 2025, l’executiu va pactar 1,1 milions amb Junts, per a un pla d’asfaltatge que incloïa també la millora del polígon Francolí. Finalment, la remodelació es farà realitat aquest 2026.
Ortega ha remarcat la importància de renovar el ferm d'«una de les portes principals portes d’entrada a la ciutat», sense agreujar els problemes d’inundabilitat que ja pateix actualment el carrer A —adjacent al vial principal—. Tanmateix, valora positivament la creació d’una rotonda, però mostra alguns dubtes: «Estarem atents perquè estigui ben senyalitzat i no es generi cap caos». Els empresaris esperen que aquesta inversió no sigui un fet puntual, sinó l’inici d’un manteniment continuat.