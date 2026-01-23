MEDI AMBIENT
L'Ajuntament neteja la capçalera del Torrent de la Móra
Actualment, s'està construint el dipòsit anti-DSU que podrà emmagatzemar un màxim de 1.000 m3 d’aigua per tal de regular els desbordaments a la zona
L’Ajuntament de Tarragona ha dut a terme diverses actuacions de neteja durant el mes de desembre a la capçalera del Torrent de la Móra, per tal de garantir una correcta circulació d’aigües i la prevenció d’inundacions.
El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha posat en relleu que «des de l’Ajuntament estem treballant per aconseguir que el barri de la Móra sigui més resilient a les pluges torrencials» i també ha recordat que «actualment estem construint el dipòsit anti-DSU que podrà emmagatzemar un màxim de 1.000 m3 d’aigua, per tal de regular i tractar els desbordaments a la zona».
L’equip de treball, format per un oficial i un peó forestal, van desbrossar i retirar la vegetació. També es va triturar i eliminar canya americana (arundo donax), que és una espècie exòtica i invasora, així com altres restes vegetals. També, es va dur a terme una recollida de residus no vegetals, i posteriorment, es va realitzar una gestió integral a l’abocador autoritzat.
Els treballs van a càrrec de l'empresa adjudicatària, GIL FORESTAL SL, per un import de 7.258,79 euros (IVA inclòs) que inclou actuacions similars cada 6 mesos durant 2 anys, que finalitzaran al juny del 2027.