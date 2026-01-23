SUCCESSOS
Intervinguts 500 perfums i productes cosmètics a Tarragona per no complir la normativa
Els articles provenien de països com els Emirats Àrabs i la Xina
La Guàrdia Civil va intervenir dimarts passat 20 de gener 500 perfums i productes cosmètics d'un establiment de Tarragona per no complir la normativa europea de consum. Segons el cos armat, els articles estan valorats en 17.110 euros i estaven exposats per la venda.
Els productes provenien de països com els Emirats Àrabs i la Xina i no tenien l'etiquetatge obligatori, amb la informació pel consumidor, les garanties sanitàries i de seguretat prevista a la normativa de la Unió Europea. A més, el comerç no va presentar la factura de la compra dels articles, de manera que els agents no van poder acreditar la importació.