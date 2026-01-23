RECERCA
Un estudi de la URV apunta que la dieta mediterrània pot alentir el deteriorament cognitiu
La recerca relaciona aquest patró alimentari amb una microbiota intestinal més saludable en persones grans
Seguir una dieta mediterrània podria ajudar a frenar el deteriorament cognitiu associat a l’envelliment. Així ho conclou un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBERobn, que ha analitzat durant sis anys l’evolució de 746 persones grans amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica.
La recerca, publicada a la revista BMC Medicine, mostra que les persones amb una major adherència a la dieta mediterrània presentaven una microbiota intestinal més favorable i una evolució cognitiva més positiva al llarg del temps. L’estudi ha tingut en compte tant els hàbits alimentaris com la composició bacteriana intestinal i les capacitats cognitives dels participants.
Un dels resultats més destacats és la identificació d’una «empremta microbiana» associada a la dieta mediterrània, basada en la presència de determinats bacteris intestinals. Aquest biomarcador s’ha relacionat amb un deteriorament cognitiu més lent, aportant noves evidències sobre el paper de l’eix intestí-cervell en la salut cerebral.
Els investigadors assenyalen que aquestes troballes obren la porta a noves estratègies nutricionals per promoure un envelliment cognitiu saludable, en un context marcat per l’augment de l’esperança de vida i la prevalença de la demència.